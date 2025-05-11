Yeni Metrobüs Kazası Görüntüleri Yayınlandı

METROBÜS KAZASININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL – Beylikdüzü’nde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı. Kazaya ait araç içi görüntüleri gün yüzüne çıktı. Dünkü kazada, yolcu almak için durakta bekleyen metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Bu kazada bir yolcu hayatını kaybederken, 57 yolcu da çeşitli şekillerde yaralandı. Kazayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLERDEKİ PANİK ANLARI

Feci kazaya dair yeni ortaya çıkan görüntüler, yolcuların yaşadığı korkuyu gözler önüne seriyor. Araç içindeki görüntülerde, durağa yanaşan metrobüsün, önündeki metrobüse çarptığı anlar kayıt altına alınmış. Çarpmanın etkisiyle metrobüste bulunan yolcular, büyük bir panik ve korku yaşayarak savruluyor.