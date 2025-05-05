Yeni Mevzuat, Yatırımcı Güvenini Artırıyor

YENİ MEVZUATIN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için getirilen yeni mevzuat, sektördeki güveni artırma ve yatırımcı haklarını koruma amacıyla önemli düzenlemeler içeriyor. Sermaye yeterliliği, müşteri varlıklarının güvenli saklanması ve operasyonel şeffaflık gibi konularda belirlenen standartlar, platformların çalışma biçimlerinde önemli değişiklikler gerektiriyor. Sektör uzmanları, bu düzenlemelerin kısa vadede uyum süreçlerinde bazı zorluklar yaratabileceğini ifade ediyor. Ancak uzun vadede, Türkiye’nin kripto ekosisteminin olgunlaşmasına ve güvenilirliğinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyorlar.

ELİTBİT’İN UYUM KARARLILIĞI

ERY Bilgi Teknolojileri bünyesinde faaliyet gösteren Elitbit, 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kripto varlık düzenlemelerine tam uyum sağlayacağını resmi olarak duyurdu. Şirket yönetimi, yeni düzenlemelere ilişkin sorulara net bir “evet” yanıtı vererek, mevzuata uyum konusundaki kararlılığını ortaya koymuş oldu. Elitbit CEO’su Erdi Yılmaz, mevcut ve potansiyel yatırımcılara yönelik önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, “Mevcut yatırımcılarımızın bize duyduğu güven, attığımız her adımda en büyük motivasyon kaynağımızdır. Potansiyel yatırımcılarımız için ise sunduğumuz fırsatlar, sadece finansal getiri sağlamakla kalmayıp, geleceği şekillendiren projelere ortak olma şansı sunmaktadır,” dedi.

ŞEFFAFLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VURGUSU

Elitbit, “Şeffaflık, sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli başarı ilkelerimiz doğrultusunda, birlikte daha güçlü ve daha büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz,” mesajını paylaştı. Şirketin yeni düzenlemelere uyum sağlama konusundaki bu yaklaşımı, Türkiye’deki kripto varlık sektörünün gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Elitbit, düzenlemelere uyum sürecini kararlılıkla yürütürken yatırımcılarına da “Geleceği birlikte inşa edelim!” çağrısında bulundu.