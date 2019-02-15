Yeni MHK Başkanı belli oldu

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na gelen isim belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MHK yeni başkanını Sabri Çelik olarak açıkladı.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na Sabri Çelik’in getirilmesine karar verdi.” ifadeleri kullanıldı.

MHK’nin yeni üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

ÜYELER

Mustafa Çulcu

Muhittin Boşat

Ünsal Çimen

Kamil Abitoğlu

Hakan Sivriservi

Ferhat Gündoğdu

Nihat Mızrak

Hamza Mısır

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Eski hakem ve gözlemci olan Sabri Çelik (60), 2004 yılında da MHK Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Sabri Çelik bir çok kez de UEFA adına maçlarda gözlemcilik yapmıştır.

TRT