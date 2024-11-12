Yeni Motosiklet Kuralı: Kask Yeterli Değil!

YENİ DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, motosiklet kazalarında yaşanan ölümleri azaltmak amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme çerçevesinde, motosiklet sürücülerinin yalnızca kask takmasının yeterli olmayacağı, ek koruyucu malzemelerin de zorunlu hale getirileceği belirtiliyor. Trafikteki ölümlü kazaları en aza indirmek için harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ileri sürüş uzmanları ile yürüttüğü çalışmalardaki kararını duyurdu. Kaskın yanı sıra diğer koruyucu ekipmanların da gerekli olacağı ifade ediliyor ve yeni düzenlemenin detayları henüz netleşmedi.

KORUYUCU EKİPMANLARIN ÖNEMİ

Yeni düzenleme ile motosiklet sürücüleri, trafikteyken artık sadece kask takamayacak, mont, pantolon ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar giymek zorunda olacak. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, bu ekipmanların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, “Kask, mont, pantolon ve eldiven gibi tüm ekipmanlar, sürücüyü kaza anında koruyan önemli unsurlardır. Bu ekipmanların standarta uygun olması ve sürücünün vücuduna tam oturması hayati önem taşıyor” dedi. Bu ürünler, olası kazalarda sürücüyü sürtünme ve darbelere karşı koruma sağlayacak.

MALİYETLER HAKKINDA BİLGİLER

Ancak, bu ekipmanların CE sertifikalı motosiklet montu, pantolonu ve eldiveni olması gerekiyor. Ayakkabıların ise kaymaz ve koruyucu özellikte motosiklet botları olması şart. Motosiklet kıyafetlerinin fiyatları, markaya, modele ve kullanılan malzemeye bağlı olarak değişiyor. Genel itibarıyla, kaliteli ve güvenli bir motosiklet kıyafeti seti için belirli bir bütçe ayırmak gerekmekte. Elde edilen verilerle yapılan araştırmalar, mont, ayakkabı ve eldiven gibi kıyafetlerin maliyetinin ortalama 70 bin lira civarında olduğunu gösteriyor.