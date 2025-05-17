Yeni Müjdeler Geliyor, Alparslan Bayraktar Duyurdu

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI GÖKTEPE-3 KUYUSUNU ZİYARET ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin en modern derin deniz sondaj gemisi olan Abdülhamid Han’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, geminin Göktepe-3 kuyusunda yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz’deki Göktepe-3 Kuyusu çalışmalarıyla ilgili olarak, “Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız.” dedi. Mavi Vatan’ın derinliklerinde yeni keşiflerin yapılması arzusunu yineleyerek, hedeflerinin bu doğrultuda olduğunu belirtti.

ABDULHAMİD HAN GÖREVİNİ TAMAMLAYACAK

Bayraktar yaptığı açıklamalarda, Karadeniz’de görev yapan gemilerin Sakarya Gaz Sahası’nda yeni keşif faaliyetlerine katkıda bulunduğunu ifade etti. “Göktepe-3 kuyusu da bunlardan bir tanesi. Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası’nın üretimini geliştiriyor. 27 Mart’ta başladığımız sondaj çalışmaları devam ediyor. Abdulhamid Han, 19 Mayıs’ta buradaki görevini tamamlamış olacak.” şeklinde konuştu.

SONUÇ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Filyos’tan 180 kilometre uzaklıkta ve Bulgaristan-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi sınırına yakın bir noktada bulunduklarını belirten Bayraktar, “2 bin 154 metrelik su derinliğinin ardından yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondaj devam ediyor. Birkaç güne kadar nihai testler sona erdiğinde, bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

KARADENİZ ENERJİ ÜRETİMİNE ÖNEMLİ KATKI

Bayraktar, Akdeniz’de 11 ve Karadeniz’de 38 sondaj gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Kısa bir süre önce Karadeniz’deki üretimin ilk fazının tamamlandığını müjdelemiştik. 9 buçuk milyon metreküp günlük üretimle bugün 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz’den karşılar hale geldik. Türkiye Yüzyılı vizyonunda enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

19 MAYIS’TA GABAR’DA BULUNACAK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Şırnak Gabar’da olacaklarını kaydeden Bayraktar, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ile birçok parti temsilcileri ve milletvekillerimizle beraber Gabar’ı da yerinde göreceğiz. Bu iki proje, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için en önemli projeleri arasında yer alıyor.” şeklinde değerlendirdi.