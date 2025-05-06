Yeni Nesil Bayraktar TB2T-AI, Rekor Kırdı

YENİ NESİL SİHA İRTİFA REKORU KIRDI

Gelişmiş yapay zeka ve turbo motor gücüyle donatılan yeni nesil Bayraktar TB2T-AI Siha, 37 bin 96 feet’e çıktığı uçuşla kendi irtifa rekorunu kırdı. Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerinde bir başarıya daha imza attı. Turbo motor ve üstün yapay zeka sistemleriyle donatılan milli Siha, Keşan’da gerçekleştirilen test uçuşunda 37 bin 96 feet irtifaya ulaşarak kendi rekorunu tazeledi.

YÜKSEK İRTİFA PERFORMANSI SERGİLİYOR

Bayraktar TB2T-AI, sahip olduğu güçlü turbo motor sayesinde 30 bin feet’in üzerine çok kısa bir sürede tırmanma yeteneğini daha da ileri taşıdı. Yeni nesil Siha, 21 Şubat 2025’te yapılan uçuş testinde 30 bin 318 feet’e çıkmıştı. Keşan’da devam eden uçuş testlerinde 37 bin 96 feet’e ulaşan milli Siha, yüksek irtifada uzun süreli görev yapabilme kabiliyetini sergiledi. Bu rekor ile yüksek irtifa performansını tescilleyen Bayraktar TB2T-AI, mevcut Siha’lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip. Hızının 160 knot (300 km/s) üzerinde olması, hava üstünlüğünü destekleyen kritik bir güç unsuru olma özelliğini sürdürüyor.

OTONOM UÇUŞ KABİYETLERİ

Bayraktar TB2T-AI, bünyesine entegre edilen yeni nesil üç yapay zeka bilgisayarı ile hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor. Yeni nesil milli SİHA, en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti kazanmış durumda. Gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde görsel navigasyon ile araziyi tanıyor ve yön tayin edebiliyor. Ayrıca, hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Otonom iniş-kalkışlar gerçekleştirebiliyor ve dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

HAVA GÜVENLİĞİ ARTIRILDI

Milli SİHA, zorlu şartların üstesinden gelme kabiliyetiyle uçarken, gelişen acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse geri dönüş yapabiliyor. Bu yeni irtifa seviyesi, operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor. 2014’te envantere giren ve yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen Bayraktar TB2 SİHA’lar, 2024’te 1 milyon saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı. Türk havacılık tarihinin en uzun süre gökyüzünde kalan milli hava aracı olarak kayıtlara geçti.

SAVAŞ GÖREVLERİNDE ÜSTÜN PERFORMANS

Bayraktar TB2 SİHA’lar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kurumlarla birlikte kritik görevlerde bulunuyor. 16 Temmuz 2019’da, Kuveyt’te yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi koşullarda tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak başka bir rekor daha kırdı. Ayrıca, 31 Mayıs 2024’te, savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştiren dünyadaki ilk ve tek SİHA olarak tarihe geçti.

KÜRESEL BAŞARI VE İHRACAT ANLAŞMALARI

Bayraktar TB2 SİHA’lar, Libya, Ukrayna, Mali ve Burkina Faso’daki savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sona erdirilmesinde de kilit rol oynadı. 2023’te Kuveyt Savunma Bakanlığının yürüttüğü rekabetçi sürecin kazananı olarak Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bıraktı. 2024 yılında, Hırvatistan ile imzalanan anlaşma sayesinde NATO ve AB üyesi 10 ülkenin envanterine girmiş oldu.

SİVİL GÖREVLERDE DE ETKİNLİK

Bayraktar TB2 SİHA’lar, güvenlik görevlerinin yanı sıra deprem ve sel gibi felaketlerde, arama kurtarma operasyonlarında ve orman yangınlarıyla mücadele gibi sivil görevlerde de etkin rol alıyor. 2020 ile 2024 yılları arasında 4 bin 91 orman yangını Bayraktar TB2 İHA’lar tarafından ilk anda tespit edilerek önlendi. Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinden bu yana tüm projelerini öz kaynakları ile yürütmekte ve 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firması arasında yer aldı. 2024 yılında da bu başarıyı sürdürerek küresel pazarda lider konumunu korudu.