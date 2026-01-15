Yeni Nesil Hemostatik Ajan Savaş Alanında Hayat Kurtarabilir

CİDDİ KAN KAYBINA YENİ ÇÖZÜM

Çatışmalarda ciddi kan kaybının ölümlerin başlıca sebebi olmaya devam etmesi üzerine, KAIST isimli şirket, aralarında bir binbaşının da bulunduğu mühendislerle birlikte yeni bir çözüm geliştirdi. Araştırma kapsamında, yaraya direkt sıkıldığında 1 saniye içinde kanamayı durduran toz formatında yeni nesil bir hemostatik madde üretildi. Bilim insanları, bu buluşun savaş alanında hayat kurtarabilecek önemli bir aşama olabileceğini ifade ediyor.

GELİŞTİRİLEN MALZEME HIZLI SONUÇ VERİYOR

KAIST’in açıklamasına göre, geliştirilen malzeme yaraya temas ettiği anda güçlü bir hidrojel bariyere dönüşerek kan akışını neredeyse anlık olarak kesiyor. Derin, düzensiz veya kritik yaralarda dahi hızlı sonuç verme kapasitesine sahip olan bu teknoloji, afet bölgeleri ve muharebe alanları için optimize edildi. Ayrıca, uzun süreli depolama sürecinde bozulmadan kalabilme özelliği, acil sağlık ekiplerince hızlıca kullanılabilmesinin önünü açıyor. Peki mevcut ürünlere göre ne gibi avantajları bulunuyor?

DESTEKLEYİCİ YAPISIYLA YENİ HEMOSTATİK AJAN

Mevcut hemostatik ürünlerin ped ya da yama formundaki formları, yalnızca düz yüzeylere uygun oldukları için derin ve düzensiz yaralarda etkisiz kalabiliyor. Ayrıca, ısı ve neme karşı duyarlı olmaları nedeniyle zorlu koşullarda saklanmaları sıkıntı yaratıyor. Yeni toz formundaki ajan, karmaşık şekilli yaralara da uygulanabilmesi sayesinde bu dezavantajları da ortadan kaldırıyor. Eski toz hemostatikler ise sadece kanı emerek tampon görevi sağladığından etki alanları sınırlıyordu. KAIST ekibi bu nedenle iyonik reaksiyonları ön plana çıkararak inovatif bir yaklaşım sergiledi.

HIZLI REAKSİYONLA KANAMAYI DURDURUYOR

Araştırmacılar, “AGCL tozu” adı verilen malzeme, kalsiyum ile etkileşime geçerek ultra hızlı jel oluşumunu sağlayan doğal maddeler ile kan elemanlarına bağlanabilen kitosanı bir araya getirmiştir. Kandaki kalsiyum gibi katyonlarla etkileşime girdiğinde, yaklaşık bir saniyede jel fazına geçerek yarayı kapatıyor ve kanamayı durduruyor.

YÜKSEK EMİLİM VE GÜVENLİK

AGCL tozu, üç boyutlu yapısı sayesinde kendi ağırlığının %725’ine eşdeğer olan sıvıyı emebiliyor. Böylelikle aşırı kanama ve yüksek basınç altında dahi etkisini sürdürebiliyor. Ürünün yapışma gücünün mevcut ticari ürünlerden yüksek olduğu ve elle basınç uygulamasına dayanabileceği aktarılıyor. Tamamen doğal kaynaklı bileşenlerden oluşan toz; %99’un üzerinde hücre canlılığı ve %99,9 antibakteriyel etki sağlıyor. Hayvan deneyleri, hızlı iyileşme sürecini ve kolajen ile damar oluşumunu desteklediğini ortaya koyuyor.

AMELİYAT SONRASINDAKİ BAŞARILAR

Model cerrahi karaciğer yaralanmaları üzerine yapılan testlerde, kanama miktarı ve kanamanın durma süresi, mevcut ticari ajanlarla karşılaştırıldığında belirgin şekilde azalmıştır. Ayrıca, karaciğer fonksiyonlarının ameliyattan iki hafta sonrasında normale döndüğü gözlemlenmiştir. Ürün, oda sıcaklığında ve yüksek nemli ortamlarda iki yıl boyunca performansını koruyabiliyor. Savunma amaçlı geliştirilmiş bu teknoloji, afet bölgeleri, gelişmekte olan ülkeler ve acil tıp birimleri gibi çeşitli alanlarda da geniş uygulama kabiliyeti sergilemektedir.