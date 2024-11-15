“Yeni Nesil Ödeme Cihazı Zorunluluğu Ertelendi”

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ DÜZENLEMESİ ERTELENDİ

Tüm kartlı ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden yapılmasına ilişkin düzenleme ertelendi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), uygulamanın başlangıç tarihini 10 Ocak 2025’e uzattı. İş dünyası temsilcileri, bazı bankaların döviz cinsi tahsilat için gerekli altyapıları henüz güncellememesi nedeniyle bu ertelemenin yapılmasını talep etmişti. Yeni nesil yazarkasa POS cihazları ile döviz tahsilatı yapılamaması, özellikle otelciler, kuyumcular ve turizm işletmeleri için kaygı yaratmıştı. GİB, meslek örgütleri ve sektör temsilcilerine erteleme hakkında bir yazı gönderdi.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın iş dünyasının taleplerine duyarlılık gösterdiğini belirtti. Avdagiç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi.” şeklinde ifadeler kullandı.