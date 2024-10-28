Yeni Nesil Ödeme Cihazları Zorunluluğu Başladı

KAYIT DIŞI EKONOMİYE KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadelesini etkin bir şekilde sürdürüyor. Perakende sektöründe gerçekleştirilen detaylı denetimler sayesinde, işletmelerin mali kayıtlarını doğru tutması ve tüketicilerin haklarını koruması amacıyla yeni düzenlemeler devreye alınıyor. Bu kapsamda Bakanlık, eski tip POS cihazlarının kullanımını sonlandırmayı hedefliyor.

Eski tip POS cihazlarının yerine, POS cihazı ile yazar kasanın entegre olduğu yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımının zorunlu hale gelmesi kararlaştırıldı. Bu sayede tüm satış işlemleri anlık olarak sisteme kaydedilecek ve kayıt dışı işlemlerin engellenmesi amaçlanıyor. Bakanlık, 2013 yılında hayata geçirilen uygulamalar ile seyyar EFT-POS cihazları ile fiş düzenleyen cihazların entegrasyonunu sağlayarak yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımını kabul etti.

Yeni uygulama ile birlikte seyyar EFT-POS cihazları üzerinden yapılan tahsilatların kayıt dışında kalmasının önüne geçiliyor. Ayrıca, bu cihazlar üzerinden mevzuata aykırı borç alım-satımları ya da fişlerin yanlış isimlerle düzenlenmesi gibi suiistimallerin engellenmesi sağlanıyor. Alınan karar gereğince, eski nesil cihazların kullanımı bir takvim içinde sona erecek ve EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu hale getirilecek.

İşletmelere, dönüşüm sürecinin en geç 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanması gerektiği bildirildi. İlgili tarihten sonra, bankalara işletmelere geçmişte hatalı olarak verilmiş olan seyyar EFT-POS cihazlarının geri alınması ve bunların yerine yeni nesil cihazlar verilmesi talimatı gönderilecek. Yeni nesil cihazlar kullanmayan işletmelere ceza uygulanacak. İşletme hesapları esasına göre defter tutanlara 10 bin lira, bilanço esasına göre defter tutanlara ise 20 bin lira ceza kesilecek. Eski tip cihazları geri almayan bankalar ve ödeme kuruluşları için 200 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca, yeni nesil cihazlar üzerinden banka kartı ile ödeme almak istemeyen mükelleflere de her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 10 bin lira ya da 20 bin lira ceza kesilecek.