Yeni Nesil POS Cihazları Şart! Ceza Bekliyor

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi mücadelesinde POS cihazı ve yazar kasanın entegre edildiği yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçilmesine rağmen hala eski nesil POS cihazlarını kullananlara ceza uygulayacak. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için perakende satış fişi ve fatura gibi mali belgelerin doğru ve zamanında düzenlenmesi ile kartla ödeme imkanlarının genişletilmesi gibi çeşitli tedbirleri hayata geçirdi. 2013 yılında başlatılan uygulama ile birlikte perakende işletmelerde banka kartlarıyla ödeme yapılmasını sağlayan seyyar EFT-POS cihazları ile fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar birleştirildi. Böylece yeni nesil cihazlar üzerinden banka kartları ile yapılan tahsilatlarda slip ve fiş, bütünleşik olarak tek bir belge şeklinde düzenlenmeye başlandı.

SUISTİMALLERİN ENGELLENMESİ VE DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Bu uygulama sayesinde, seyyar EFT-POS’lar üzerinden yapılan tahsilatların kayıt dışı kalması, bu cihazlar aracılığıyla mevzuata aykırı borç para verilmesi veya fiş ve faturaların satış yapılan kişilerden farklı kişilerin adına düzenlenmesi gibi suiistimallerin önüne geçildi. Uygulama ile eski nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı sona erdirilerek, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların devreye alınması planlandı. Ancak, dönüşümün tamamlanmaması üzerine 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan tebliğle, dönüşümün en geç 1 Temmuz 2024’e kadar gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme kabul edilmesinin zorunlu hale getirildiği vurgulandı.

Bakanlık, seyyar EFT-POS cihazlarının mükellefler tarafından kullanılmaya devam ettiğini tespit ettiğinde harekete geçerek, tüm banka ve ödeme kuruluşlarına yazı gönderdi. Yazıda, perakende mal ve hizmet sunan işletmelere geçmişte hatalı olarak verilen seyyar EFT-POS cihazlarının kullanımına son verilmesi ve mükelleflerden bu cihazların alınarak yeni nesil ödeme kaydedici cihazların veya güvenli mali uygulama sistemi bulunan cihazların sağlanması talep edildi. Kontroller sonucu, perakende mal satan ya da hizmet sunan mükelleflerden seyyar EFT-POS cihazı kullandığı saptananlara SMS ve mektup yoluyla bilgi verildi. Bakanlık, bu cihazların kullanımına son verilmesini, banka ya da ödeme kuruluşlarına iade edilmesini ve yeni nesil ödeme kaydedici ya da güvenli mali uygulama sistemine sahip cihaz temin edilmesini istedi.

CEZALAR VE MÜKELLEF, BANKA UYGULAMALARI

Bu süreç sonunda, yasaklı seyyar EFT-POS cihazlarını kullanan mükelleflere bir dizi ceza uygulanacak. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 20 bin lira, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara 10 bin lira ceza kesilecek. Aynı zamanda, mükelleflerden bu cihazları geri almayan banka ve ödeme kuruluşlarına ise 200 bin lira ceza ödenecek. Ayrıca, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme kabul etmeyen mükelleflere de her bir tespit için 20 bin lira ya da 10 bin lira ceza verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaletin sağlanması, kayıt dışında kalan alanların kontrol altına alınması ve vergi uyum düzeyinin artırılması hedefi doğrultusundaki çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti. Şimşek, “Hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesi, mükelleflerden bu cihazların alınması ve bunlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların verilmesi kayıt dışıyla mücadele açısından önem taşıyor. Bu değişimi yapmayan mükellefler ile banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesilecek.” dedi.