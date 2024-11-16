Yeni Nesil POS Zorunluluğu Erteleniyor!

YENİ NESİL POS CİHAZI ZORUNLULUĞU ERTELENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yeni nesil POS cihazı zorunluluğu ile ilgili bir karar aldı. Alınan karara göre, bazı teknik sorunlar ve işletmelerin gerekli hazırlıkları yapmamış olması nedeniyle yeni nesil POS zorunluluğu ertelendi. Özellikle döviz cinsi işlemlerle alakalı olarak bazı bankaların sistemlerini henüz güncellemeleri, iş dünyasından gelen yoğun erteleme taleplerinin sebepleri arasında yer aldı. Maliye Bakanlığı, iş dünyasının bu taleplerini dikkate alarak tüm kartlı ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici POS cihazları üzerinden yapılması zorunluluğunu 10 Ocak 2025’e kadar ertelediğini açıkladı.

TEKNİK SORUNLAR VE HAZIRLIK SÜRECİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devreye girmesi beklenen bu uygulamanın tarihini, özellikle döviz cinsi tahsilatlarda yaşanan teknik sorunlar ve işletmelerin yeterince hazırlık yapmamış olması nedeniyle ertelediklerini ifade etti. İş dünyası temsilcileri, bazı bankaların döviz cinsi tahsilata yönelik altyapılarını güncelleyemedikleri için uygulamanın ertelenmesi çağrısında bulunmuş, GİB de meslek örgütleri ve sektör temsilcilerine bu konuda bir yazı göndererek erteleme duyurusunu aktarmıştır. Bu bildirimler ve talepler sonucunda alınan erteleme kararı, iş dünyasında genel olarak olumlu bir karşılık buldu.

İŞLETME TEMSİLCİLERİNDEN OLUMSUZLUK ONDANDA YORUM

Alınan kararın, işletmelerin yeni sisteme daha sağlam bir şekilde hazırlanması için ciddi bir fırsat tanıdığı vurgulandı. Özellikle turizm, kuyumculuk ve otelciliğe yönelik işletmeler, yeni sistemde döviz işlemlerinin sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmemesi konusunda yaşadıkları belirsizlikten kaygılıydılar. Ancak sürecin uzaması, bu kaygıları en aza indirdi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, bu konu ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak şunları ifade etti: “Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi.” Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın iş dünyasının taleplerine önem verdiğini dile getirdi.