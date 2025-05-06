Yeni Nesil SİHA İrtifa Rekoru Kırdı

YENİ NESTE YAPAY ZEKÂ VE TURBO MOTOR GÜCÜYLE DONATILDI

Gelişmiş yapay zeka ve turbo motor gücüyle tasarlanan yeni nesil Bayraktar TB2T-AI, 37 bin 96 feet irtifaya çıkarak kendi irtifa rekorunu kırdı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, Türkiye’nin SİHA teknolojisindeki öncü rolünü destekleyen bir çalışma olarak test faaliyetlerine devam ediyor. Turbo motor ve üstün yapay zeka sistemleriyle donatılan milli SİHA, Keşan’da gerçekleştirilen test uçuşunda 37 bin 96 feet irtifaya ulaştı. Bayraktar TB2T-AI, güçlü turbo motoru sayesinde 30 bin feetin üzerine çok kısa bir sürede tırmanabilme yeteneğini daha da ileri taşıdı. Düzenli olarak yapılan testlerde 21 Şubat 2025’te 30 bin 318 feete çıkan milli SİHA, yüksek irtifada uzun süreli görev yapma kabiliyetini ortaya koydu.

TÜM DÜZEYLERDE YÜKSEK PERFORMANS SERGİLİYOR

Turbo motora sahip Bayraktar TB2T-AI, bu irtifa rekoruyla yüksek irtifa performansını tescilledi. Mevcut SİHA’lara göre çok daha hızlı bir şekilde tırmanabilen ve uzun süre yüksek irtifada kalabilen Bayraktar TB2T-AI, 160 knot (300 km/s) üzerindeki hızıyla hava üstünlüğünü destekleyen kritik bir güç unsuru olarak dikkat çekiyor. Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle savaş alanında daha uzun süre ve daha etkili görev yapabilmesi için tasarlandı.

YAPAY ZEKÂ İLE OTONOM UÇUŞ YETENEKLERİ

Bayraktar TB2T-AI SİHA, bünyesine entegre edilen yeni nesil üç adet yapay zeka bilgisayarı sayesinde hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor. Bu yeni nesil milli SİHA, en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti kazandı. Gelişmiş yapay zeka sistemleri aracılığıyla görsel navigasyon gerçekleştiren SİHA, araziyi tanıyor ve yön tayin edebiliyor. Hedefleri analiz edebilme yeteneğine sahip olmasıyla birlikte, görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş ve kalkış yapabiliyor. Dinamik rota planlaması ile en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

MUHAREBEDE STRATEJİK ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR

Bayraktar TB2T-AI SİHA, kırdığı yeni irtifa rekoruyla muharebe sahasında oyun değiştirici bir unsur olma konumunu daha da güçlendirdi. Milli SİHA, her türlü zorlu şartın üstesinden gelebilecek bir yeteneğe sahip olarak uçuş gerçekleştirmekte. Gökyüzünde gelişen acil durumlarda, yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse geri dönüş yapabilme özelliği, bu yeni irtifa seviyesinde de operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.