Yeni Nesil Uzay Aracı Testi Başarılı

YENİ NESİL İNSANLI UZAY ARACININ BAŞARILI TESTİ

Çin, salı günü yeni nesil insanlı uzay aracı Mengzhou ile sıfır irtifada başarılı bir fırlatma kaçış testi gerçekleştirdi. Bu başarı, insanlı Ay keşif programında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Testin başarıyla sonuçlanması, ülkenin uzay alanındaki hedeflerine yönelik önemli bir ilerleme kaydetmesini sağlıyor.

BEİJİNG’DEN GELEN HABERLER

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Beijing’den yaptıkları bildiride testin ayrıntılarına yer vererek Çin’in uzay çalışmalarında geldiği noktayı ön plana çıkarıyor. Mengzhou uzay aracı, gelecekteki insanlı uzay misyonlarının temeli olarak gösteriliyor.