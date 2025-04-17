Yeni Okul İsimleri Değiştirildi

ÜNİVERSİTE İSİMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni karar doğrultusunda, pek çok üniversitenin çeşitli fakültelerinin isimlerinde değişiklikler yapıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İbni Sina Tıp Fakültesinin ismi Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi olarak yenilendi. Ayrıca, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesinin ismi İlahiyat Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin ismi Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı Finans Enstitüsünün ismi ise Ticaret ve Finans Enstitüsü olarak değiştirildi.

YENİ FAKÜTE KURULUMLARI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak yurtdışında yeni fakültelerin kurulması da kararlaştırıldı. Özbekistan’da, Semerkant Tıp Fakültesi, Buhara İbni Sina Diş Hekimliği Fakültesi ve Buhara İbni Sina Sağlık Bilimleri Fakültesi açılacak. Bosna Hersek’te ise Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi ile Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesinin kurulması da planlandı.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULUYOR

Başka bir önemli değişiklik ise Bitlis Eren Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılması ve bunun yerine Spor Bilimleri Fakültesinin kurulması şeklinde oldu. Bunun yanı sıra, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Trabzon Tıp Fakültesinin Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmasına ve fakülte adının Tıp Fakültesi olarak değiştirileceğine dair karar da alındı.