Yeni Okullar Yapıldı, Eğitim Güçleniyor

YENİ OKULLARIN İNŞAATI TAMAMLANDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Adana’da, yıkılan ve ağır hasar alan eğitim binalarının yerine toplamda 53 yeni okul inşa edildi. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, depremlerin ardından kent genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerle 706 derslikli 53 okulun inşaatı başarıyla tamamlandı.

VALİ KÖŞGER’İN AÇIKLAMALARI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz Selim Köşger, çocukları güvenli, modern ve donanımlı okullarla buluşturmak için sürekli çaba gösterdiklerini ifade etti. Yıkılan ve ağır hasar gören eğitim kurumlarının yerine yapılan okulların depreme dayanıklı yönetmeliklere uygun olarak tasarlandığını belirten Köşger, “Bu binalar, sadece betonarme yapılar değil, geleceğimize yön verecek, devletimize ve milletimize birçok alanda hizmet verecek insan gücümüzü yetiştirecek yapılardır.” şeklinde konuştu.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Köşger, tamamlanan okulların yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete geçeceğini vurgulayarak şunları ekledi: “Emeğin, birlikteliğin ve azmin ürünü olan bu binalarımızın inşasında bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Eğitim Bakanı’mız Sayın Yusuf Tekin’e, milletvekillerimize, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Onların destekleriyle ilimizin eğitim kalitesi her geçen gün artıyor. Depremin yaralarını eğitimin gücüyle sarmakta kararlıyız.”