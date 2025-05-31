Yeni Operasyon: 5 CHP Başkan Gözaltı

GÖZALTI OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan süreç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda bürokratik isimle Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmalarıyla daha da genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ayrı soruşturma çerçevesinde 47 kişi için arama, el koyma ve gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilmiş kişiler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bulunuyor. Eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da gözaltı kararı verildi.

SAVCILIKTAN YENİ GÖZALTI KARARLARI

Savcılıktan yapılan açıklamada, İBB’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önceki dönemdeki CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in de arasında bulunduğu isimler hakkında gözaltı operasyonları düzenlendi. Beşiktaş Belediyesi soruşturmasının genişletilmesiyle birlikte, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay ile Gaziosmanpaşa ve Avcılar belediye başkanları gibi 27 kişi için de gözaltı kararı alındı. Ayrıca, bir ihbar sonucu Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü hakkında da soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir gibi 11 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE YENİ OPERASYON

Başsavcılığın açıklamasına göre, bazı iddialar doğrultusunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı alındı.

CHP’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Bu operasyonların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’da olağanüstü bir toplantı yapma kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri ile birlikte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, ilçe başkanları, belediye başkanları, il yöneticileri ve kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.