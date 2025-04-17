Yeni OSB İncelemeleri Devam Ediyor

YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HAZIRLIKLARI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yeni organize sanayi bölgesi için hazırlıklar devam ediyor. Yeşil OSB için oluşturulan ekip, diğer organize sanayi bölgelerini incelemek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdi. Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ve GTSO genel sekreteri Emre Gemicioğlu, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Zeytin Organize Sanayi Bölgesi ile Burhaniye Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ettiler.

İNCELEMELER VE GÖRÜŞMELER

Ziyaret sırasında Akhisar ilçe kaymakamı ve Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası başkanlarıyla görüşme yapıldı. Gemlik heyeti, organize sanayi bölgesinde yerleşik olan firmaları ziyaret ederek, ilçede kurulması planlanan organize sanayi bölgesine dair tespitlerde bulundular. Gemlik’te kurulması için GTSO’nun öncülüğünde bir iktisadi işletme oluşturuldu ve daha önce Yalova dahil olmak üzere benzer organize sanayi bölgeleri de ziyaret edilerek incelemeler yapıldı.