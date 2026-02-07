Yeni Ötegezegen HD-137010 b Keşfi Dünya’ya Benzer Özellikler Taşıyor

DÜNYA BENZERİ YILDIZDIŞI GEZEGEN KEŞFEDİLDİ

Dünya’dan yaklaşık 150 ışık yılı uzakta yeni bir ötegezegen keşfedildi. HD-137010 b adıyla anılan bu gök cismi, Dünya’ya benzer büyüklükte ve kayalık bir yapıya sahip olduğu düşünülüyor. Yapılan hesaplamalar, gezegenin Dünya’dan biraz daha büyük ve yaklaşık 1,2 kat daha fazla kütleye sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

ÖZEL DÖNÜŞ SÜRESİ

The Astrophysical Journal Letters’ta yayımlanan makaleye göre, bu gök cisminin en ilginç özelliklerinden biri, yıldızının etrafındaki dönüş süresi. HD-137010 b, yıldızını 355 günde bir turluyor ve bu süre, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörünge süresine oldukça yakın.

YAŞANABİLİR BÖLGE

Araştırmacılar, HD-137010 b’nin yıldızının yaşanabilir bölgesinin hemen içinde yer alma olasılığını değerlendiriyor. Bilim insanları, gezegenin yüzeyinde sıvı su bulunabilmesi için gerekli uygun koşulların sağlanma ihtimalini yüzde 51 olarak belirtiyor. Bu gezegen, Güneş’ten daha küçük ve daha soğuk olan K cüce sınıfı bir yıldızın etrafında dönüyor. K cüce yıldızlar, daha az hidrojen harcayarak çok daha uzun ömürlü olma eğiliminde.

GEÇİŞ YÖNTEMİ İLE KEŞİF

HD-137010 b’nin, NASA’nın artık görevde olmayan Kepler Uzay Teleskobu verileriyle keşfedildiği ve bu keşfin geçiş yönteminin kullanılmasıyla gerçekleştiği bildiriliyor. Ancak gezegenin geçişi yalnızca bir kez gözlemlendi. Bilim insanları, bir ötegezegenin kesin doğrulanabilmesi için birden fazla geçiş gözleminin yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle HD-137010 b’nin gezegen statüsünün kesinleşmesi için uzun bir takip süreci gerekiyor.

SOĞUK AMA UMUT VERİCİ

Gök cisminin, Dünya’nın Güneş’ten aldığı enerjinin üçte birinden daha azını aldığı ve yüzey sıcaklığının -68 ile -85 derece arasında olabileceğine işaret ediliyor. Bu durum, gezegenin Mars’tan bile daha soğuk olabileceği anlamına geliyor. Ancak araştırmacılar, karbondioksit açısından zengin bir atmosferin, bu aşırı soğuk koşullar altında bile yüzeyde sıvı suyun varlığını sürdürebileceğini dile getiriyor.

KARTOPU DÜNYA SENARYOSU

Diğer bir yandan, gezegenin atmosferinin Dünya’ya benzer özellikler taşımasının bazı riskler barındırdığı ifade ediliyor. Eğer HD-137010 b, Dünya’daki karbondioksit miktarını taşıyorsa, gezegenin tamamen buzla kaplı olma ihtimali var. Bu durumda yüzey sıcaklıklarının -100 dereceye kadar düşmesi söz konusu olabiliyor.

BİR KAÇ GEZEGEN OLMA SEZONU

Bilim insanları, HD-137010 b’nin yalnızca tek bir gezegen olmadığını, yörüngenin iç ve dış kısımlarında başka gezegenlerin de bulunabileceğini öne sürüyor. Sistem, iç bölgelerde Dünya benzeri gezegenler ve dış bölgelerde ise Jüpiter büyüklüğünde gezegenler barındırarak Güneş Sistemi’ne benzer bir yapıya sahip olabilir.