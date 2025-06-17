Yeni ÖTV Düzenlemesi Araçlara Yansıyacak

ÖTV DÜZENLEMESİ YENİ YETKİLERİ DE İÇERİYOR

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan yeni teklif, hibrit ve elektrikli araçların ÖTV oranlarını belirlerken Cumhurbaşkanı’na önemli yetkiler tanıyor. Son günlerde “Otomobilde ÖTV değişiyor mu?” sorusu, araç almayı düşünen vatandaşlar arasında merak edilen bir konu haline geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte içten yanmalı motorlu araçlar için uygulanan 4 kademeli ÖTV sistemi kaldırılacak.

İÇTEN YANMALI ARAÇLARDA ÖTV ORANLARI DEĞİŞİYOR

Teklif kabul edilirse, içten yanmalı motora sahip araçlarda mevcut %45, %50, %60 ve %70 olan ÖTV oranları ortadan kalkacak. Günümüzde, matrah değerleri düşük kaldığı için en küçük içten yanmalı motora sahip araçlarda bile %80 ÖTV uygulanıyor. Hibrit aracın ÖTV oranları da değişecek. Elektrik motor gücü 50 kW’yı geçip motorda silindir hacmi 1800 cc’yi aşmıyorsa, ÖTV %80, 100 kW’yı geçip silindir hacmi 2500 cc’yi aşmıyorsa %130’dan %150’ye çıkacak. Daha yüksek motor hacmine ve elektrik motoru gücüne sahip araçlarda ise bu oran %220’ye yükselecek.

PICK-UP ARAÇLARDA ÖTV ARTIŞI

Pick-up olarak kullanılan ve azami yüklü kapasitesi 3500 kilogramı geçmeyen araçlar için ÖTV oranı %4-15 aralığından %50’ye çıkarılacak. Ayrıca, düzenleme ile elektrikli araçların ÖTV’sinin batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik özelliklere göre belirlenmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor. Bu yetki, elektrikli araçların ÖTV yükünün istenildiği zaman yasaya gerek kalmadan artırılmasına veya düşürülmesine olanak sağlayacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ ÖTV ORANLARI

Kasım 2023’te yapılan düzenleme sonrası elektrikli araçların ÖTV matrahı ve oranları şu şekilde belirlenmişti: Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %10, motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL’yi aşan elektrikli araçlarda %40, motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayan elektrikli araçlarda %50, motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1.350.000 TL’yi aşan elektrikli araçlarda ise %60 olarak uygulanacak.