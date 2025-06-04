Yeni Oyun Anlayışımız Olacak

ÜMİT MİLLİ TAKIMDA YENİ DÖNEM

Ümit milli futbolcu Yiğit Efe Demir, Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz ile birlikte farklı bir döneme girdiklerini duyurdu. 20 yaşındaki savunma oyuncusu, yarın Karadağ ile gerçekleştirilecek özel müsabaka öncesinde antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demir, yeni bir oyun anlayışına sahip olacaklarını belirterek, “Egemen Korkmaz ile yeni bir döneme başladık. Farklı bir oyun anlayışımız olacak. Biz de buna adapte olacağız. Şu anda Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Bunun ciddiyetiyle oynayacağız” dedi.

BAŞARI ADIMLARI VE GURUR

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük’ün Trendyol Süper Lig’e yükselmesinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Demir, “Büyük bir emek verdik. Yusuf Akçiçek için de bu sezon mutluyum. Onu izlerken bir Fenerbahçeli olarak gurur duyuyorum. Beraber altyapıda oynadık. Kendisi bizim için referans oldu. Onun bu sezon Fenerbahçe’de oynadığını görmek bize de öz güven veriyor” şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER HAKKINDA DÜŞÜNCELER

İspanyol ekibi Real Madrid’de mücadele eden eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yiğit Efe, “En yakın arkadaşım kendisi. Çok büyük bir camiada oynuyor. Sezonunu kötü veya iyi geçirdi diyemem. Bence kendini yeterince gösterdi. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum. İnançlı bir çocuk. Çok çalışan biri. Hiçbir zaman ümidini kaybetmez ve hep çalışır” ifadelerini kullandı.