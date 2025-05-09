Yeni Papa 2025’te Seçildi

YENİ PAPA SEÇİMİ VE İLGİ ÇEKEN DETAYLAR

Dünyanın dört bir yanındaki Katoliklerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yeni papa seçimi, 2025 yılında önemli bir olaya tanıklık etti. “Yeni papa kim oldu?” ve “Yeni papa hangi ülkeden?” soruları, seçim sonrası sosyal medyanın gündemini oluştururken, Katolik dünyasında yeni döneme dair ayrıntılar araştırılmaya başlandı. İşte konklav sonrası Vatikan’dan gelen tarihi gelişmeler…

KARDİNAL ROBERT FRANCIS PREVOST PAPA OLDU

Katolik dünyasının merakla beklediği yeni papa, 8 Mayıs 2025 tarihinde Vatikan’da gerçekleşen konklav sonucunda belirlendi. Yapılan oylama sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Kardinal Robert Francis Prevost, Katolik Kilisesi’nin 267. papası olarak seçildi. Yeni dini lider, kutsal görevinde León XIV (Papa 14. Leo) ismini kullanmaya karar verdi. Böylece Prevost, tarihte papa olarak seçilen ilk Amerikalı olma unvanına da sahip oldu.

Seçim sonrasında geleneklere uygun olarak Sistine Şapeli bacasından yükselen beyaz duman, ardından Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonundan yapılan “Habemus Papam” (Bir Papamız var) duyurusu ile tüm dünyaya ilan edildi. Bu tarihi açıklamayı, Fransız Kardinal Dominique Mamberti yaptı. 69 yaşındaki León XIV, Chicago, ABD doğumlu. Uzun yıllar boyunca Peru’da misyonerlik faaliyetlerinde bulunan Prevost, Vatikan’da çeşitli önemli görevlerde bulunmuştu. Seçimi, Katolik çevrelerce kilisede daha kapsayıcı ve evrensel bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.