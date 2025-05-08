Yeni Papa ABD’li Kardinal Prevost Oldu

YENİ PAPANIN SEÇİMİ

Vatikan’da yapılan 3’üncü oylama sonucunda, ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost yeni papa olarak seçildi. Prevost, tarihteki ilk ABD’li papa olma unvanını taşırken, Papa 14’üncü Leo adını aldı. Katolik Kilisesi’nin merkezi olan Vatikan’da gerçekleştirilen papalık seçiminde 1,4 milyar mensubu bulunan kilisenin yeni liderinin belirlendiği, Sistina Şapeli’nden yükselen beyaz duman ile duyuruldu.

TEZAHRUATLAR VE RESMİ AÇIKLAMA

Yeni papa belirlenince, Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalık “Viva il Papa” (Çok yaşa Papa) sloganları ile coşku gösterdi. İlk kez ABD’li bir papa seçildiğine dair duyuru, Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir kardinal tarafından, “Habemus papam” (Bir papamız var) sözleriyle yapıldı. Aynı zamanda Prevost, Katolik Kilisesi’nin 267’inci papası olarak kayıtlara geçti.

PAPA LEO’NUUN İLK MESAJI

Papa Prevost, elbisesi ile kalabalığa selam vererek İtalyanca, “Barış sizinle olsun” ifadeleriyle teşvikte bulundu. Konuşmasına, selefi Papa Francis’e saygılarını sunarak başlayan Papa Leo, “Papa Francis’in Roma’yı kutsayan o nazik sesini kulaklarımızda tutalım” dedi. Konuşmasında inananları sevgi göstermeye davet eden Papa, Katolik Kilisesi’nin köprüler inşa etme ve birlik sağlama gerekliliğine vurgu yaptı.

PAPA LEO KİMDİR?

Papa 14’üncü Leo, 1955 yılında ABD’nin Chicago kentinde dünyaya geldi. Lisansını Pensilvanya’daki Villanova Üniversitesi’nde matematik alanında tamamladı. Sonrasında, Chicago Katolik Teoloji Birliği’nden teoloji diploması aldı. Roma’ya gönderilerek burada Aziz Thomas Aquinas Papalık Üniversitesi’nde kilise hukuku eğitimi aldı ve 1982 yılında rahip olarak atandı.

TEBRİKLER VE TARİHİ GÖREV

Kariyerinin büyük bir bölümünü Güney Amerika’da misyoner olarak geçiren Prevost, son olarak Vatikan’da piskopos atamalarından sorumlu bir ofisin başında bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, hâlâ misyoner ruhuyla hareket ettiğini belirtti. Seçim süreci boyunca kendisini seçen kardinallere teşekkür eden Papa, Güney Amerika’daki çalışma arkadaşlarına da İspanyolca teşekkür etti.

ABD BAŞKANI’NIN TEBRİK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Kardinal Prevost’un papa seçilmesinin ardından tebrikte bulundu ve şunları söyledi: “Kardinal Robert Francis Prevost’u, papa olarak seçildiği için kutluyorum. İlk ABD’li Papa’nın bu şekilde ortaya çıkması büyük bir onur. Ne heyecan verici bir gelişme ve ülkemiz için büyük bir onur. Papa 14’üncü Leo ile tanışmayı dört gözle bekliyorum. Bu, çok anlamlı bir an olacak.”

Öte yandan, bir önceki Papa Francis’in 21 Nisan’da vefatının ardından, yeni papanın belirlenmesi için dünyanın dört bir yanından gelen 133 kardinal, Sistina Şapeli’nde 7 Mayıs’ta toplanarak papalık seçimini gerçekleştirdi.