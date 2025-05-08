yeni-papa-abd-li-kardinal-prevost-oldu

Papa Franciscus’un Vefatı ve Yeni Papayı Seçim Süreci

VATİKAN’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatının ardından dikkatler, Vatikan’a dönmüştü. Sistine Şapeli’nin tarihi bacasından yükselen beyaz duman, Katolik dünyasına yeni papasını müjdelemiş oldu. 267. papa olarak ABD’li Kardinal Francis Prevost, konklav sürecinin sonucunda seçildi.

KARŞILAŞILAN GÜÇLÜ RAKİPLER VE SÜRPRİZ SEÇİM

Peru’da uzun yıllar görev yapmış olan 69 yaşındaki Kardinal Francis Prevost, Tagle, Aveline ve Zuppi gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak “sürpriz” bir galibiyet elde etti. Prevost’un, yoksullara ve göçmenlere yönelik tutumunun Papa Franciscus ile benzerlik göstermesi, seçimi etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

SEÇİM SONUCUNUN DUYURULMASI

Yeni papa, Kardinaller Koleji’ni oluşturan 133 din adamından en az üçte ikisi olan 89’unun oyunu alarak seçilmesiyle belirlendi. Vatikan’ın kalbi olarak bilinen Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalık, beyaz dumanın yükseldiğini gördükleri anda büyük bir sevinç yaşadı. Coşkulu kalabalığın içinde bazıları gözyaşlarını tutamazken, diğerleri bu tarihi anı dualarla kutladı.

HALKA TANITILMA ANI

Geleneklere göre, beyaz dumanın görülmesinin ardından yaklaşık bir saat içinde yeni seçilen Papa, halkın karşısına çıktı. Aziz Petrus Bazilikası’nın dev locasından beliren Papa, Latince “Habemus Papam” (Bir Papamız var) sözleriyle tanıtıldı. Bu önemli duyuruyu yapma görevi ayrıca Kardinaller Koleji’nin kıdemli diyakozlarından biri olan Fransız Kardinal Dominique Mamberti’ye verildi.

KATOLİK KİLİSESİ TARİHİNDE YENİ BİR DÖNEM

Katolik Kilisesi tarihi boyunca 266 papa arasında, çoğunluğu İtalyan kökenli olmasına rağmen, 2013 yılında Arjantinli Jorge Mario Bergoglio (Papa Franciscus) ilk Latin Amerikalı papa olarak seçildi. Şimdi ise dünyanın dört bir yanından gelen milyonlar, yeni papayla birlikte kilisenin geleceğine dair umutlarını tazeliyor.