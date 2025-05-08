Yeni Papa, Kardinal R.F. Prevost oldu

YENİ PAPANIN SEÇİLMESİ

Vatikan’da gerçekleştirilen papalık seçiminde, 3’üncü oylamada ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost papa olarak seçildi. Böylece tarihteki ilk ABD’li papa unvanını kazanan Prevost, Papa 14’üncü Leo adını aldı. Hristiyan Katolik Kilisesinin merkezi olan Vatikan’da yapılan bu önemli oylama, Sistina Şapeli’nde beyaz dumanın yükselmesiyle sonuçlandı. Bu durum, 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi’nin yeni liderinin seçildiğini dünyaya duyurdu. Aziz Petrus Meydanı’ndaki kalabalık, “Viva il Papa” (Çok yaşa Papa) tezahüratlarıyla yeni papayı karşıladı.

PAPANIN RESMİ AÇIKLAMASI

Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir kardinal, Latince “Habemus papam” (Bir papamız var) sözleriyle yeni papanın seçildiğini ilan etti. 69 yaşındaki Kardinal Robert Francis Prevost, Katolik Kilisesi’nin 267’inci papası olarak kayıtlara geçti. Papalık elbisesini giyen Prevost, kalabalığı selamlayarak İtalyanca, “Barış sizinle olsun” dedi. Konuşmasının başında selefi Papa Francis’e saygılarını sunan Papa Leo, “Papa Francis’in Roma’yı kutsayan o nazik sesini kulaklarımızda tutalım. Tanrı hepimizi koşulsuz seviyor. Kötülük galip gelmeyecek” ifadelerini kullandı. İnanları şefkat ve sevgi göstermeye davet eden Papa 14’üncü Leo, Katolik Kilisesi’nin köprüler ve birlik inşa etmesi gerektiğini belirtti.

PAPA 14’ÜNCÜ LEO KİMDİR?

1955 yılında ABD’nin Chicago kentinde dünyaya gelen Papa 14’üncü Leo, eğitim hayatına matematik alanında Pensilvanya’daki Villanova Üniversitesi’nde başladı. Daha sonra Chicago Katolik Teoloji Birliği’nden teoloji diplomasını aldı ve Roma’da Aziz Thomas Aquinas Papalık Üniversitesi’nde kilise hukuku dersleri aldı. 1982 tarihinde rahip olarak takdis edildi. Kariyerinin önemli bir bölümünü Güney Amerika’da misyoner olarak geçiren Prevost, son olarak Vatikan’da piskopos atamalarından sorumlu bir ofisin başında görev yaptı. Verdiği bir röportajda, kendisini halen misyoner olarak gördüğünü ifade etti.

ABD BAŞKANI’NDAN TEBRİK

ABD Başkanı Donald Trump, Kardinal Prevost’un papa olarak seçilmesinin hemen ardından tebriklerini iletti. Trump, “Kardinal Robert Francis Prevost’u, papa olarak seçildiği için kutluyorum. İlk ABD’li Papa’nın ortaya çıkması büyük bir onur. Bu, çok anlamlı bir an olacak” şeklinde açıklamada bulundu. Öte yandan bir önceki Papa Francis’in 21 Nisan’da vefat etmesinin ardından, yeni papanın belirlenmesi için dünyanın dört bir yanından gelen 133 kardinal, papalık seçimi için 7 Mayıs’ta Sistina Şapeli’nde bir araya gelmişti.