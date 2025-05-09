Yeni Papa Leo XIV, Trump’ı eleştirdi

PAPA LEO XIV’ÜN TRUMP POLİTİKALARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni Papa Leo XIV, geçmişte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. ABD’nin yeni Katolik ruhani lideri Robert Francis Prevost, özellikle Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’e yönelik sert eleştirileri ile gündemde. Bu paylaşımlar, Leo XIV’ün önceki göçmen politikalarına karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

GÖÇMEN POLİTİKALARI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

14. Leo, sosyal medya aracılığıyla Trump yönetiminin göçmen politikalarını eleştirdiği birçok paylaşım yaptı. 2017 yılında DACA programını destekleyen gönderiler paylaşan Papa, 2018’de ise göçmen ailelerin ayrılmasını eleştirerek, “Çocukları ailelerinden ayırmak ve kafeslerde tutmak ne Hristiyanlığa, ne Amerikan değerlerine, ne de ahlaka uygundur. Bu bizim adımıza yapılıyor ve bu utanç hepimize aittir,” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Trump yönetiminin Maryland’de yaşayan Kilmar Abrego Garcia’nın sınır dışı edilmesi üzerine de “Acıyı görmüyor musunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?” ifadeleriyle destek verdiği belirtildi.

JD VANCE’E YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Papa Leo XIV, Trump’a yakınlığıyla bilinen JD Vance hakkında da eleştirilerde bulundu. Vance’in göçmen politikalarını hedef alan bir makaleyi paylaşarak, “JD Vance yanılıyor: İsa, sevgimizi sıralamamızı istemiyor,” başlıklı ifadelerini yayınladı. Bu durum, Papa’nın sosyal medyadaki etkinliğini ve göçmenlerle ilgili konulara olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

TRUMP’IN YENİ PAPA’YA TEBRİK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa Leo XIV’ü tebrik ederek, “Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost’u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum,” şeklinde bir açıklama yaptı. 14. Leo’nun bu geçmişteki açıklamaları, artık gündemdeki yerini koruyor.