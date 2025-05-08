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Yeni Papa Prevost, İlk ABD’li Papa. – vatikan

YENİ PAPA ABD’Lİ KARDİNAL ROBERT FRANCIS PREVOST OLDU

Yeni Papa olarak ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost seçildi. Prevost, tarihteki ilk ABD’li Papa olarak kayıtlara geçiyor. Vatikan’da yapılan bu önemli değişiklik, dünya genelinde birçok insan tarafından dikkatle takip ediliyor.

PAPA SEÇİMİ VE TARİHİ ANLAM

Kardinal Prevost’un Papa olarak seçilmesi, Katolik kilisesinin tarihi açısından büyük bir anlam taşıyor. Bu gelişme, sadece ABD için değil, genel olarak tüm dünya için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Katolik topluluğu, bu yeni liderin kiliseye nasıl yön vereceği konusunda merak içerisinde.

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