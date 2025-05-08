Yeni Papa Robert Prevost Seçildi

PAPALIK SEÇİMİ AÇIKLANDI

Vatikan’da gerçekleşen papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli’nin bacasından yeni papayı belirleyen “beyaz duman” yükseldi. Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un 21 Nisan’daki vefatından sonra, makamın “boş” ilan edilmesiyle (Sede Vacante) papalık seçim süreci başladı. Ruhban sınıfının papadan sonraki en önde gelen din adamları olan kardinaller, papalık seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi. Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasının belirlendiği anda Sistine Şapeli’nin bacasında beyaz duman yükseldi.

YENİ PAPA KİM OLDU?

Beyaz dumanın belirmesinin ardından yeni papanın ismi de duyuruldu. Katoliklerin yeni piskoposu 69 yaşındaki Robert Prevost olarak belirlendi. Tarihsel olarak ilk ABD’li Papa unvanına sahip olan Prevost, Papa 14. Leo ismini seçti. Yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı. Yeni piskopayı, “Protodiacono” sıfatına sahip olan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince “Habemus Papam (Bir papamız var)” ifadesiyle tanıttı. Yeni papa, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) desteğini alarak seçildi. Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda dumanın çıkmasını bekleyen kalabalık, dumanın beyaz olduğunu görünce büyük bir sevinç yaşadı, bazı insanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

YENİ PAPA HAKKINDA BİLGİLER

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955’te Chicago’da doğmuş bir Katolik din adamıdır. 2023 yılından bu yana Biskoposlar Dikasterisi Prefekti ve Latin Amerika Pontifical Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor. Daha önce, 2015-2023 yılları arasında Peru’nun Chiclayo Piskoposu ve 2001-2013 yılları arasında Aziz Augustinus Tarikatı’nın Başrahibi olarak görev almıştır. 2023 yılında Papa Francis tarafından kardinal olarak atanmıştır. Ayrıca, 2025 itibarıyla Kardinal Prevost, Albano Kardinal-Piskoposu unvanını da kazanmıştır. Papa Francis’in vefatı sonrası, yeni papa resmi olarak seçildi.