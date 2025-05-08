Yeni Papa Robert Prevost Seçildi

VATİKAN’DA YENİ PAPA SEÇİLDİ

Vatikan’da 133 kardinal, yeni papayı belirlemek için üçüncü kez konklavda bir araya geldi. Toplantı sonrası, Sistine Şapeli’nin bacasından yeni papanın seçildiğinin göstergesi olan beyaz duman yükseldi. 69 yaşındaki ABD’li Robert Prevost, tarihteki ilk ABD’li Papa olarak seçildi ve Papa 14. Leo adını aldı.

ROBERT PREVOST KİMDİR?

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955 tarihinde ABD’nin İllinois eyaletinde, Chicago şehrinde doğdu. Prevost’un babası Fransız, annesi ise İtalyan kökenli. 1982 yılında rahiplik görevine başladı. Daha sonra 1985 yılında, Peru’da görev aldı ve uzun bir süre misyonerlik faaliyetleri yürüttü. St. Augustine Tarikatı’na 1978 yılında katıldı. 2014’te Papa Francis tarafından Chiclayo Piskoposluğu’nun apostolik yöneticisi olarak atanan Prevost, 2015’te piskopos unvanını kazandı.

EĞİTİM VE DİLLERİ

Matematik eğitimini 1977 yılında Villanova Üniversitesinde tamamlayan Prevost, bu açıdan da dikkat çekiyor. İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce dillerini akıcı bir şekilde konuşabilen Prevost, ayrıca Latince ve Almanca dillerinde okuma yapabiliyor.