Yeni Papa Seçimi İçin Hazırlıklar Başladı

Papa Francis’in VEFATI ÜZERİNE YENİ PAPA SEÇİMİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yeni bir papa seçimi için hazırlıklar hızla başlıyor. İlgili süreç, geleneksel yöntemlerle yürütülecek ve dünya genelindeki tüm kardinaller Vatikan Şehri’nde toplanacak. Kardinaller, “Yeni papa kim olacak?” sorusuna yanıt bulmak için Sistine Şapeli’nde oy kullanacak.

SEÇİM SÜRECİ GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜYOR

Seçim süreci gizlilik içerisinde ilerleyecek. Kardinaller, her bir turda gizli oylarla yeni papayı belirlemeye çalışacak. İlk birkaç turda yeterli oy alınamazsa, süreç devam edecek ve kardinaller farklı adaylar üzerinde fikir birliğine varmaya çalışacak. Bu aşamada “Yeni papa kim olacak?” sorusunun cevabı netleşecek.

PAPA FRANCIS HAKKINDA BİLGİLER

Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 17 Aralık 1936 tarihinde Arjantin’in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. İtalyan kökenli bir işçi ailesinin çocuğu olan Bergoglio, genç yaşta Katolik eğitimi aldı ve Cizvit Tarikatı’na katılarak dini hayatına adım attı. Eğitim süreci boyunca felsefe ve ilahiyat okuyan Bergoglio, bir dönem kimya teknisyeni olarak çalıştı.

Kariyerine rahip olarak devam eden Bergoglio, hızla Cizvit topluluğu içinde yükseldi. 1992 yılında piskopos, 1998’de ise Buenos Aires Başpiskoposu olarak atandı. 2001 yılında, Papa II. Jean Paul tarafından kardinal olarak kabul edildi. 13 Mart 2013 tarihinde, Papa XVI. Benediktus’un istifası sonrası yapılan konklavda Katolik dünyasının yeni ruhani lideri seçildi. Bu seçimle birlikte Katolik Kilisesi tarihinde birçok ilki gerçekleştirerek, “İlk Latin Amerikalı Papa”, “İlk Cizvit Papa” ve “Avrupa dışından seçilen ilk Papa” unvanlarını kazandı. Aynı zamanda “Francis” adını alan ilk Papa olarak, bu ismi yoksulluk ve barış simgesi Assisili Aziz Francis’ten esinlenerek aldı.