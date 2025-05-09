Yeni Papa XIV. Leo oldu

YENİ PAPA SEÇİLDİ

Dünya üzerinde 1,4 milyar inananı olan Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani liderliğine ve Vatikan Devlet Başkanlığına ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost seçildi. Kardinal, havari adı olarak 14. Leo ismini aldı ve Aziz Pietro Meydanı’nda toplanan on binlerce kişiyi selamladığı sıralarda, “Dünya barışı için hep birlikte dua edelim” dedi. Papa Francesco’nun 21 Nisan’da vefat etmesinin ardından yeni ruhani liderleri belirlemek amacıyla 70 ülkeden 133 kardinal, Sistina Şapeli’nde toplandı. Dört tur oylamanın sonucunda, günlerdir favoriler arasında olan Kardinal Prevost seçildi. Şapelin ünlü bacasından çıkan beyaz dumanla yerel saatle 18.07’de seçim haberi duyuruldu. Yaklaşık bir saat sonra Kardinal Dominique Mamberti, Aziz Pietro Bazilikası’nın merkez locasından, “Habemus Papam! (Bir Papamız var!)” ifadesiyle yeni Papa’nın adını açıkladı.

PREVOST’UN KİŞİSEL HAYATI

69 yaşındaki Prevost, Peru vatandaşı olan Katolik Kilisesi’nin kurucusu Havari Aziz Petrus’un 267’nci halefidir. 14 Eylül 1955’te ABD’nin Chicago kentinde doğdu. ABD episkoposluğu içinde öne çıkan bir isimdi ve Papa Francesco’nun yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak Episkoposlar Dairesi’nde başkanlık yaptı. Konklavda en kalabalık ikinci gruptaki Amerikalı kardinal topluluğu içinde bile en az “Amerikan” olarak görülen isimdi. Seçildiği andan itibaren halkla, Vatikan’ın resmi dili İtalyanca ve İspanyolca selam verdi. Matematik ve felsefe eğitimi alan Prevost, “aşırı ilerici olmayan” Aziz Augustinus Tarikatı mensubudur ve bu tarikattan seçilen ilk Papa olmuştur. Uzun yıllar yaşadığı Peru’da Chiclayo episkoposu olarak hizmet vermiştir.

BARİŞ İÇİN GÜÇLÜ MESAJ

Yeni Papa, barış arayışıyla ön plana çıkmayı hedefliyor. Arjantinli selefi Papa Francesco’nun açılımlarıyla sarsılan Kiliseye, “daha ılımlı” bir isim olarak talip olunduğu öngörülüyordu. Uzlaştırıcı, mütevazı ve toplumsal konulara duyarlılığı ile bilinen ABD’li din adamı, diyalog odaklı bir papalık süreci yürütmeyi planlıyor. Hem muhafazakar hem de ilerici kardinallerin desteğini alabileceği düşünülüyor. Seçim öncesi sosyal medyada da aktif olan Prevost, Trump yönetiminin göçmenleri sınır dışı politikalarını eleştirmiş, aynı zamanda Hristiyan sevgisinin milliyetçi amaçlara alet edilmesine karşı çıkmıştır.

İLK SÖZLERİ: BARİŞ SİZİNLE OLSUN

Papa XIV. Leo’nun seçilmesinin ardından Aziz Pietro Bazilikası’nın locasında yaptığı ilk konuşmasında, “Barış sizinle olsun. Sevgili kardeşlerim, bu, dirilmiş Mesih’in ilk selamıdır” dedi. Selefi Papa Francesco’ya teşekkür eden Prevost, “Bizlere köprüler kurma konusunda yardım edin, diyalog yoluyla her zaman barış içinde olalım.” mesajını verdi. Yeni lider, barışın, sevginin ve acı çekenlere yakın olmanın önemini vurguladı.

NEDEN “LEO” İSMİ SEÇİLDİ?

Prevost’un papa ismi olarak XIV. Leo’yu seçmesinin anlamı büyüktür. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, bu seçimin, Katolik Kilisesinin modern sosyal doktrininin temellerini atan Papa 13. Leo’ya bir gönderme olduğunu belirtti. Aynı zamanda bu isim, yapay zeka çağı insanlarına ve bu dönemlerin çalışmalarına da yapılan bir atıf olarak yorumlandı. 13. Leo, Katolikliğin modernizm karşısındaki sert tutumunu yumuşatmış ve işçi hakları ile kapitalizme karşı ilk resmi Katolik sosyal öğreti olan “Rerum Novarum”u yayımlamıştır.