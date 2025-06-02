Yeni Park Sosyal Yaşam Alanı Olacak

YENİ SOSYAL YAŞAM ALANI İNŞA EDİLİYOR

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yeni bir sosyal yaşam alanı yaratmak amacıyla bir park inşa ediliyor. Cevizli Mahallesi’nde atıl durumda bulunan bir alanda kurulacak olan parkta, çocuk oyun grupları, dinlenme alanları, mini futbol sahası ve yürüyüş yolları bulunacak.

PROJE TEMELİ ATILDI

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, temeli atılan projeyi yerinde inceledi ve ilgili kişilerden detaylı bilgi aldı. Projenin tamamlanmasının ardından, mahalle sakinleri doğayla iç içe zaman geçirebileceği yeni bir yaşam alanına sahip olacak.