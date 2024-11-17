“Yeni Peugeot 5008 Fiyatları Açıklandı!”

YENİ NESİL PEUGEOT 5008’İN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil 5008, uzun menzil sunması ve etkileyici performansıyla öne çıkıyor. Elektrikli motor alternatifinin teknik ve donanım özellikleri ile dikkat çekmesi, modelin yıldızını parlatıyor. Giriş seviyesindeki 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 versiyonu için belirlenen fiyat ise 2.580.000 TL olarak belirlenmiş. Model, hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleri ile geniş bir alıcı kitlesine hitap ediyor.

İÇ TASARIM VE KONFOR

E-5008, 7 koltuğa kadar oturma kapasitesi ile geniş aileler ya da arkadaş grupları için konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor. Aracın bagaj hacmi, 740 litreye kadar çıkabiliyor; iki koltuklu kullanımda ise bu alan 1.815 litreye ulaşıyor. Bu sayede hem günlük ihtiyaçlar hem de uzun yolculuklar için yeterli alan sunuyor. İkinci ve üçüncü sıra koltukların isteğe bağlı olarak farklı oranlarda katlanabilmesi, bagaj hacminin ayarlanabilmesine olanak tanıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

E-5008, yüksek torklu elektrik motoru sayesinde güçlü ve sessiz bir sürüş deneyimi sağlıyor. 660 km’ye kadar menzil sunabilen bu araç, yalnızca 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Yolculuk öncesinde şarj yerlerini planlama ve rota optimize etme imkanları, kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Ayrıca, evde veya farklı bir araçta elektrikli cihazların şarj edilebilmesi özelliği bulunuyor. Aracın yazılımı sürekli olarak güncellenerek en son özelliklerden faydalanma olanağı sunuyor. Bunun yanı sıra, elektrikli motorun sağladığı sıfır egzoz emisyonu, doğa dostu üretim süreçleri ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı ile sürdürülebilirlik hedefleniyor.