Yeni Planlar, Lakemba Cami’yi Tartışıyor

YEREL HALK VE CAMİ CEMAATİ ARASINDA GERİLİM

Avustralya’nın Sidney kentinde yer alan Lakemba Camii’yle ilgili olarak ortaya çıkan yeni planlamalar, yerel halk ile cami cemaati arasında gerilim yarattı. Lübnanlı Müslümanlar Derneği, camiye dört adet hoparlör kurarak, cuma günleri burada ezan ve namaz yayını gerçekleştirmek için başvuruda bulundu. Ancak bu 14 bin 744 dolarlık (600 bin TL) teklif, Canterbury Belediye Konseyi tarafından reddedildi. Konsey, yerel planlama kuruluna ret tavsiyesi sunarak, “gürültü raporundaki tutarsızlıkları, bina yüksekliği sınırına aykırılığı, çevredeki mülklerin değerine olumsuz etkisini ve dini hassasiyetleri” gerekçe olarak gösterdi.

HUZUR VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDE ETKİ

Belediyenin hazırladığı raporda, camiye hoparlör ekleme planının çevre sakinlerinin huzurunu ve yaşam kalitesini uzun vadede olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Konuyla ilgili yapılan bir anket sonucunda, görüş sorulan 329 kişiden 328’inin projeye karşı çıktığı belirlendi. Yerel planlama kurulu ise henüz kararıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

PROJEYİ GÖZDEN GEÇİRME PLANI

Lübnanlı Müslümanlar Derneği temsilcileri, alınan geri bildirimleri dikkate alarak projeyi gözden geçirmeyi planladıklarını aktardı. Derneğin sekreteri George Kheir, Sydney Morning Herald’a yaptığı açıklamada, “St. Mary Katedrali’nin çanları sorun olmuyor ama ezan tehdit gibi algılanıyor. Hoparlör yalnızca cuma namazında kullanılacak, gece kulübü gibi gece vakti insanları rahatsız edecek değiliz” dedi. Buna karşılık, hoparlöre karşı çıkan bazı kişiler, “Diğer kiliseler mahallede böyle yüksek sesle yayın yapmıyor. Neden camiye özel izin verilsin?” şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı kişiler ise sesin makul seviyelerde tutulmasının önemine vurgu yaptı.