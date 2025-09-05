Yeni Poliklinik Temeli Atıldı, 2025

YENİ POLİKLİNİK VE LABORATUVAR BİNASI TEMEL ATMA TÖRENİ

ADÜ Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binası için 5 Eylül 2025 tarihinde temel atma töreni yapılmış durumda. Törene; AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol, Rektör Danışmanı ve ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, başhekim yardımcıları ile idari personel katılıyor. Yeni bina, toplamda 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak ve modern sağlık hizmetleri gereksinimlerine uygun bir şekilde tasarlanıyor.

POLİKLİNİK VE LABORATUVAR YAPILANDIRMASI

Proje kapsamında alt katı 55 odalı bir poliklinik ile üst katı biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları için düzenleniyor. Bu yeni binanın açılmasıyla hastane kapasitesi önemli oranda artırılacak ve daha fazla hastaya etkin ve hızlı sağlık hizmeti sunulabilecek. Ayrıca laboratuvar sonuçlarının hızlı bir biçimde alınabilmesi sayesinde hasta yoğunluğunun azalması ve süreçlerin daha verimli şekilde ilerlemesi sağlanacak. Sağlık çalışanları için daha ferah ve işlevsel bir çalışma ortamı yaratacak olan bina, hastaların da konforlu bir hizmet almasını mümkün kılacak. Böylece hem hasta memnuniyeti artacak hem de sağlık hizmetlerinin kalitesi yükselecek.

REKTÖR’DEN PROJENİN ÖNEMİNE VURGU

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, üniversite hastanesinin bölgeye sağladığı katkılara dikkat çekerek “Hastanemiz, yalnızca Aydın’a değil, Ege Bölgesi’nin tamamına hizmet sunan önemli bir sağlık merkezidir. Bugün temelini attığımız bu yeni bina, sağlık altyapımızı güçlendirecek ve hizmet kalitemizi daha da ileriye taşıyacaktır. Üniversitemiz, eğitim ve araştırma misyonunun yanı sıra topluma hizmet görevini de en iyi şekilde yerine getirmeyi sürdürmektedir. Yeni poliklinik ve laboratuvar binamızın hastalarımıza şifa, sağlık çalışanlarımıza ise kolaylık getirmesini diliyor; bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuşuyor.