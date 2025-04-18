Yeni Politika Kötü Aktörlere Odaklanıyor

POLİTİKA BELGESİ VE DEĞİŞİM

Bakanlığın geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni politika belgesi, Biden yönetiminin daha sıkı düzenleme uygulamalarından kayda değer bir sapma ortaya koyuyor. Bu belge, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) dijital varlıklara yönelik bir düzenleyici otorite olmadığına vurgu yapıyor ve kurumun yalnızca yatırımcıları zarara uğratan veya kripto paraları terörizm gibi suçlar için kullanan bireyleri takip edeceğini belirtiyor. Piyasada bu önemli değişikliğin aracıları değil, kötü niyetli aktörleri hedef alması, kripto ekosistemine olan etkisini merak ettiriyor.

DOJ UNUTULAN STRATEJİ

Adalet Bakanlığı, yeni yaklaşımıyla dijital varlıklara yönelik düzenleyici yapılar oluşturulmasına dair dava veya suçlamalar peşinde koşmayacağını ifade ediyor. Bakan Yardımcısı Todd Blanche, bu resmi politika belgesinde, “Adalet Bakanlığı bir dijital varlık düzenleyicisi değildir.” sözleriyle bu durumu açıklıyor. Bakanlık, yatırımcıları zarara uğratan ya da kripto paraları kullanarak suç işleyen olayların takibi üzerine odaklanacak. Ayrıca, 2022’de kurulan Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi’nin de kapatıldığı bilgisi veriliyor.

SÜREÇLER ÜZERİNDE ETKİ

Cahill Gordon & Reindel LLP ortağı ve eski federal savcı Samson Enzer, yeni direktifin mevcut kripto davalarının sonuçlandırılmasına yardımcı olabileceğini vurguladı. Enzer, “Biden yönetimi tarafından getirilen ve bu rehberlik izlenseydi bugün getirilmeyecek olan bir dizi devam eden soruşturma var.” ifadesiyle durumu özetledi. Terraform Labs kurucusu Do Kwon’un avukatı, DOJ’un yeni politika belgesinin “potansiyel olarak bazı ön duruşma taleplerinin konusu olabileceğini” aktardı. Ancak savcılar, Kwon’a yönelik suçlamaları değiştirmeyi düşünmüyor. Kwon, para aklama komplosu dahil birden fazla suçlamayla karşı karşıya kalıyor.

KARARLARIN GELECEĞİ

Pryor Cashman ortağı Katherine Reilly, bu yeni politika değişikliğinin Do Kwon davasında önemli bir farklılık yaratmayacağını düşünüyor. Reilly, yeni direktifin DOJ’un kripto davalarına yaklaşımlarında büyük bir değişim oluşturmadığını ve savcıların suçlama yapma konusunda hareket alanı bıraktığını belirtiyor. Bu politika değişikliğinden sonra, Geçici ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Caroline Pham, kurumun kaynaklarının dolandırıcılık ve mağdurlara yardım için yönlendirileceğini ifade etti. Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) “dramatik bir değişim” geçirebileceği yorumlarında bulunuldu; özellikle son aylarda kurumun Coinbase, OpenSea ve Kraken gibi birçok kripto şirketine karşı açtığı yasal süreçlerin sona ermesi dikkat çekiyor.