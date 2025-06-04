Yeni Programlara Öğrenci Alınacak

YENİ BÖLÜM VE PROGRAMLAR FOTOĞRAFLI OLARAK TANITILIYOR

Yükseköğretim Kurulu’nun onayıyla Giresun Üniversitesi yeni bölüm ve programlarına öğrenci alıyor. Üniversitenin resmi açıklamasında, Mühendislik Fakültesi’nde Genetik ve Biyomühendislik, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda Havacılık Yönetimi bölümlerine 60 öğrenci alınacağı duyuruldu.

SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ALANLARINDA YENİ FIRSATLAR SUNULUYOR

Ayrıca, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Yaşlı Bakımı, Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu’nda Enerji Tesisleri İşletmeciliği ve Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu’nda Web Tasarımı ve Kodlama programlarına da toplamda 90 öğrenci kabul edilecek. Sivil Havacılık Yüksekokulu, 2025-2026 öğretim yılında ilk kez eğitim faaliyetlerine başlayacak.

EĞİTİM KALİTESİ ARTACAK

Açıklamada, “Öğrenci alımına onay verilen her bir bölüm ve programın özel bir alan içermiş olması, bir çoğunun ülkemizde yalnızca belli üniversitelerde bulunması durumunun üniversitemizi nitelik ve kalite açısından daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Bu önemli 6 bölüm ve programın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi. Giresun Üniversitesi’nin yeni bölümleri ve programları, öğrencilere farklı alanlarda kariyer fırsatları sunarak eğitimde çeşitliliği arttırmayı hedefliyor.