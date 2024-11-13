Yeni Rakip: Amazon Haul Tanıtıldı

AMAZON HAUL’UN İDDİALI GİRİŞİ

Amazon, fiyat odaklı genç tüketicilere yönelik yeni mağazası Amazon Haul ile pazara güçlü bir adım atıyor. Haul, düşük fiyat politikası ile dikkat çekiyor ve Temu gibi e-ticaret platformuna doğrudan rakip olarak görülüyor. Çarşamba günü tanıtılan bu mağaza, 1,29 dolarlık küpelerden 7,99 dolarlık taytlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Tüketicilere 25 doların üzerindeki siparişlerde ücretsiz kargo avantajı sunulurken, 50 ve 75 dolar üzerindeki siparişlerde indirim fırsatları da mevcut. Fakat, teslimat süreleri Amazon Prime’a kıyasla daha uzun olabiliyor; teslimatlar genellikle en az bir hafta sürüyor. Amazon Haul, Prime üyelerine özel avantajlar sunmuyor ve yalnızca Amazon’un mobil site ve uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

HEDEF GENÇ TÜKETİCİLER

Amazon Haul, moda, aksesuar, ev eşyaları, güzellik ve elektronik kategorilerinde sunduğu ürünlerle geniş bir hedef kitle belirliyor. Genç tüketicilerin dikkatini çekmek amacıyla platform, neon renkler, emojiler ve “Sosyal Favoriler” gibi interaktif bölümler ile desteklenmiş. Kullanıcılar, sepetlerini belirli bir miktara ulaştırmaları durumunda ek indirim fırsatlarıyla alışveriş yapmaya yönlendirilmiş.

REKABET ANALİZİ

Amazon’un yeni stratejisi, Temu, TikTok Shop ve Shein gibi hızlı alışveriş platformlarının uyguladığı taktiklere benzerlik gösteriyor. Bu düşük fiyat odaklı model, Amazon’u Temu’nun ABD pazarındaki hızlı büyümesinden ilham almış olarak konumlandırıyor. 2022 yılında ABD pazarına giren Temu, kısa sürede genç tüketicileri etkileyerek düşük fiyatlarıyla önemli bir müşteri kitlesine ulaşmayı başardı.

ÇİN’Lİ SATICILARLA İŞBİRLİĞİ

Amazon’un bu fiyat odaklı stratejiyi oluşturmak için uzun süredir Çinli satıcılarla temas halinde olduğu biliniyor. İlk olarak, Çinli satıcılara yönelik bir haber bülteni yazarı olan Jianlong Hu tarafından ortaya koyulan bu strateji, Amazon’un global pazarı daha geniş bir tüketici tabanı ile hedefleme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

REKABETİN ARTAN ŞİDDETİ

Temu, Boston merkezli bir şirket olmasına rağmen, arkasında Çin merkezli e-ticaret devi PDD’nin bulunduğu biliniyor. Temu’nun hızlı şekilde popülerleşmesi ve düşük fiyat stratejisi, e-ticaret rekabetini kızıştırmış durumda. PDD yöneticileri geçmiş sonbaharda, rekabetin daha da yoğunlaşacağına dair açıklamalarda bulunmuştu ve bu açıklamalar sonrası şirketin piyasa değerinde kısa süreli bir düşüş gözlemlenmişti. Amazon Haul’un pazara girmesi ile bu rekabetin daha da artması bekleniyor. Kaynak: CNBC-E