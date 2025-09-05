Yeni Raylı Sistem Hattı Açıklaması Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, Ankara’nın raylı sistem ağına 60,3 kilometrelik yeni bir güzergah ekleneceği duyuruldu. AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve Bakanlık yetkililerinin yer aldığı toplantıda, başkent için önemli yatırımların planlandığı belirtildi.

ANKARA’YA YENİ RAYLI SİSTEM PROJELERİ

Toplantıda, Havalimanı Metro Hattı projesinin 2025 yılında tamamlanacağı ve 2026’da ihaleye çıkılarak inşaatına başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Yeni yatırımlarla birlikte Ankara’nın raylı sistem altyapısının yüzde 75 oranında artması ve şehir içi toplu ulaşımda yeni bir süreç yaşanması hedefleniyor. Şu ana kadar, Ankara’da 80,5 kilometre uzunluğunda bir raylı sistem hattı hizmet vermeye başladı. Devam eden etüt çalışmaları çerçevesinde toplam 60,3 kilometrelik yeni hattın da hayata geçeceği ifade edildi.

PROJELERİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTI

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda; Ankara’mıza kazandırılacak projeleri, yatırımları ve hizmetleri değerlendirdik. Özellikle Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için 2025 yılı bitmeden projenin tamamlanmasını, 2026’da ihalesinin yapılmasını ve ilk kazmanın vurulmasını hedefliyoruz. Ankara’mızı her alanda daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Değerli katkıları ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

MODERN ULAŞIM ALTYAPISI HEDEFİ

Bu toplantıda alınan kararlarla Ankara’nın ulaşım altyapısının daha modern, hızlı ve konforlu hale gelmesi için önemli adımlar atıldı. Yeni projeler sayesinde, Ankara’nın ulaşım sisteminin önemli ölçüde gelişmesi bekleniyor.