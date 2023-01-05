Yeni salgın Amerika’da yayılıyor!

Corona virüsün ardından bu kez dünya yeni salgın haberiyle sarsıldı.

Çin’den yayılan corona virüsün ardından bir kötü haber de Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi.

Çin’in sıfır vaka politikasından vazgeçip önlemleri kaldırmasıyla endişeye sürüklenen dünya, ABD’den gelen haberle şaşkına döndü.

Yeryüzünün en kalabalık ülkesi Çin tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde dünyaya ilan edilen salgının üstünden üç yıl geçti. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan, sınırları kapatan koronavirüs salgını geri mi dönüyor?

ABD’de hızla yayılan yeni bir Covid alt varyantı endişelere neden oluyor. Peki, bu varyantla ilgili neler biliniyor?

XBB.1.5 NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Covid-19’un daha önceki alfa, beta, gama ve delta varyantlarını Omicron varyantı izlemiş ve bu varyant küresel çapta baskın hale gelmişti. XBB.1.5 da Omicron varyantının alt dallarından biridir.

Omicron, 2021’in sonlarında ortaya çıktığından bu yana önceki tüm koronavirüs varyantlarını geride bıraktı ve orijinalinden daha bulaşıcı olan birçok alt varyantın ortaya çıkmasına neden oldu.