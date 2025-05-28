Yeni Schengen Vizesi Uygulaması Başladı

Yeni bir gelişme, Avrupa’ya gitmek isteyen kişiler için önem taşıyor. Schengen vizesi başvuruları konusunda yeni bir uygulama etkin hale geliyor. Avrupa Komisyonu, 26 Haziran 2024 tarihli Vize Kodu El Kitabı üzerinde güncellemelere giderek, vize geçerlilik sürelerinin kademeli olarak artırılmasına olanak tanıyor. Schengen vizelerinde geçerli olacak ‘Cascade Kuralı’ adı verilen bu uygulama, doğru bir şekilde kullanılan vizelere daha uzun süreli vize verilmesini sağlıyor. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya’nın İzmir Başkonsolosu yeni sistemin Türkiye’de daha etkin şekilde uygulanacağını açıkladı.

ÖNCE KISA, SONRA UZUN!

Yeni uygulama ile birlikte Schengen vizesine ilk başvuran kişilere genellikle kısa süreli ya da tek girişli vizeler veriliyor. Ancak bu vizeleri yasalara uygun bir şekilde kullanan başvuru sahipleri, sonraki başvurularında bir yıl, iki yıl ve hatta beş yıla kadar uzun süreli giriş hakkına sahip vizeler alabiliyor. Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, İzmir’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, “Vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere tanınıyor” dedi. Ayrıca, turist kategorisindeki başvuru sahiplerinin ise yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek zorunda kalabileceğine dikkat çekti. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin süreçte herhangi bir katkı sağlamadığını ifade eden Schröer, başvuruların doğrudan yapılmasının yeterli olduğunu belirtti.