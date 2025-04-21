Yeni Sezaryen Düzenlemeleri Tartışma Başlattı

SEZARYEN DOĞUMLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

Sezaryen doğumlara dair yapılan yeni düzenlemeler, sağlık alanında büyük bir tartışma sürecini başlattı. “Sezaryen doğum yasaklandı mı?” ve “Özel hastanelerde planlı sezaryen artık yapılamayacak mı?” gibi sorular, hem anne adaylarının hem de sağlık sektörü temsilcilerinin aklında önemli bir yer kaplamaya başladı. Özellikle özel hastanelerde uygulanacak yeni kurallar, doğum planlaması yapan birçok kişi tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, sezaryen doğuma neden sınırlama getirildi? Özel hastanelerde planlı sezaryen doğumlar tamamen mi yasaklandı? İşte, anne adayları ve sağlık personelini ilgilendiren bu düzenlemeyle ilgili en son gelişmeler ve detaylar.

PLANLI SEZARYEN YASAKLANDI

2025 yılında Sağlık Bakanlığı, özel tıp merkezlerinde tıbbi bir gerekçe bulunmadıkça planlı sezaryen doğumları yasaklayan bir düzenleme yayımladı. “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenleme ile özel hastaneler ve tıp merkezlerinde keyfi planlı sezaryen doğumlar artık gerçekleştirilemeyecek. Yeni düzenlemeye göre, doğum yapan özel sağlık kuruluşlarının belirli şartlara uygun doğum üniteleri bulundurması zorunlu hale geldi. Ayrıca, doğum süreciyle ilgili tüm işlemler elektronik ortamda kaydedilecek ve merkezi bildirim sistemine iletilecek.

TIBBİ ZORUNLULUK OLDUĞUNDA SEZARYENE İZİN VAR

Tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda ise sezaryen doğuma izin verilmeye devam edilecek. Bu durumda, annenin ya da bebeğin sağlığını tehdit eden koşullar söz konusu olduğunda sezaryen doğum yapılabilecek. Ancak, herhangi bir sağlık gerekçesi olmaksızın yalnızca tercihe dayalı sezaryen doğumlar yasak kapsamına alındı. Bu düzenlemeler, gereksiz sezaryen doğumların önüne geçmeyi ve normal doğumu desteklemeyi amaçlıyor. Ancak, tıbbi gereksinimler ortaya çıktığında sezaryen doğumlarına izin verilmeye devam ediliyor.