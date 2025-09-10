Yeni Sezon 17 Eylül’de Başlıyor

YENİ SEZON BEKLENTİLERİ

İlk sezonun ardından izleyicilerin merakla beklediği yeni bölümler için akıllarda tek bir soru dolaşıyor: “Eşref Rüya yeni sezona ne zaman başlıyor?” Kulislerden sızan bilgiler, dizinin çekim tarihleri ve yayın takvimi hakkında bazı ipuçları verse de, izleyicilerin şu anda dizinin yayında olup olmadığını da öğrenme isteği artmış durumda. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin final bölümünde yaşanan gelişmeler ışığında yeni sezon için tarih belirlendi. İkinci sezon, 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek. Yeni sezonun ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu. Yani Eşref Rüya bu hafta değil, gelecek hafta izleyicilerle buluşacak.

İKİNCİ SEZONDAKİ GELİŞMELER

İlk sezonda etkileyici performanslarıyla dikkat çeken başrol oyuncuları, ikinci sezonda da hikâyenin merkezinde yer alacak. Karakterlerin aşk, ihanet ve entrikalarla dolu yolculuğu sürerken, izleyiciyi sürpriz gelişmeler bekliyor. Senaryo ekibinin verdiği ipuçlarına göre, yeni sezonda çatışmaların yoğunlaşacağı, sürpriz olayların artacağı ve gerilimin yükseleceği anlaşılıyor. Bu da ikinci sezonun ilk sezondan çok daha hareketli geçeceğini gösteriyor. Dizinin yayınlandığı kanal, projeyi aynı düzenle sürdürme kararı aldı. Gün ve saat değişmeyecek. Eşref Rüya, her Çarşamba akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle izleyici karşısında olacak.

YAYIN TAKVİMİ VE ÇEKİMLER

Yapım ekibi, yaz tatilinin ardından yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Oyuncular, senaristler ve teknik ekip, Ağustos 2025 sonlarında tekrar sete döndü. Bu tarih, dizinin yayın takvimi açısından da önemli bir belirleyici oldu. Çekimlerin başlangıç tarihi Ağustos 2025 sonu olarak belirlenirken, sezon başlangıcı 17 Eylül 2025 Çarşamba şeklinde duyuruldu. Fragmanın yayın tarihi ise Eylül 2025’in ilk haftası olarak tahmin ediliyor. Dizi, bu yoğun hazırlık süreciyle birlikte izleyicilerini yeniden ekran başına toplayacak.