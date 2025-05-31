Yeni Sezona Umutla Giriyoruz

GÜÇLÜ BİR SEZONA GİRME UMUDU

Gaziantep FK’nın teknik sorumlusunun pozitif bakışı, takımın geleceği hakkında iyimser bir hava oluşturuyor. İbrahim Kürşat Daloğlu, “Yeni sezona inşallah Gaziantep Futbol Kulübü daha iyi şartlarla, daha iyi bir şekilde girer ve gelecek adına umut verir” ifadeleriyle gelecek için umutlarını dile getiriyor.

SON MAÇTA EŞİTLİK

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda 2-2’lik eşitlik elde edildi. Basın toplantısında konuşan Daloğlu, çocukları konsantre etmenin zor olduğunu belirterek, “İlk yarıda yapamadığımız çok şey vardı ama ikinci yarıda maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Açık alanda çok güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum.” dedi.