Yeni Sezonda Kim Milyoner Olacak?

ATV YAYINLARI YENİ SEZONDA DEVAM EDİYOR

ATV ekranlarında popüler olarak yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezon bölümleriyle izleyicileriyle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleştirilen bu yarışmada, bilgi ve yetenekler test ediliyor.

AZERBAYCAN DİLİNDEN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ

Yarışmada ilgi çekici bir soru gündeme geldi. Azerbaycan dilindeki “Suiti” kelimesinin Türkçe karşılığını bulmak üzerine bir soru soruldu. Yarışmacılara sunulan seçenekler arasında; A: Su aygırı, B: Fok, C: Katil balina ve D: Köpek balığı yer aldı.

DOĞRU CEVAP BELİRLENİYOR

Yarışmadaki soru için en doğru cevap ise “B: Fok” olarak öne çıkıyor. Bu bilgi, izleyiciler arasında hevesle tartışmalara yol açabilir.