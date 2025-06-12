Yeni Sezonda Yarışma Ekranda

ATV EKRANLARINDA YENİ BÖLÜM GELİYOR

ATV kanalında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonda yeni bölümü ile izleyicilerle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleştirilen yarışmada, dikkat çekici bir soru gündeme geldi. Soruda, “Çin’de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde ise 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir?” ifadesiyle katılımcılara bilgi test ediliyor.

YARIŞMA SORUSU VE CEVABI

Kompetisyon sırasında sorulan bu sorunun seçenekleri arasında; A: Ağrı ili merkezinden, B: Iğdır ilinin merkezinden, C: Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan ve D: İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinden bulunuyor. Doğru cevap ise “A: Ağrı ili merkezinden” olarak belirleniyor.