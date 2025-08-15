Haberler

Yeni Sezonun Kaptanı Hüseyin Bulut

YENİ KAPTAN HÜSEYİN BULUT

2’nci Lig Beyaz Grup’ta geçen sezon play-off oynayan Altınordu’da yeni sezon öncesi kaptanlık pazu bandı gurbetçi futbolcu Hüseyin Bulut’a verildi. İzmir temsilcisi, play-off kadrosunda yer alan 12 futbolcuyla yollarını ayırıp henüz takviye yapmadı. Bu durumda 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hüseyin, takımın en yaşlı futbolcusu konumuna gelerek önemli bir rol üstlendi. Altınordu’nun yaş ortalaması, böylece 22’den 21’e düştü.

GURBETÇİNİN KARARI VE TALEPLER

Geçen sezon Altınordu formasıyla 15 gol atan Hüseyin Bulut’a, Sivasspor, Kahramanmaraşspor ve 1461 Trabzon gibi kulüplerden resmi talepler geldi. Ancak gurbetçi futbolcu, Altınordu’da mutlu olduğunu belirterek takımdan ayrılmayı tercih etmedi. İlk etapta 10 milyon TL bonservis ücreti istenen Hüseyin için son olarak 4 milyon TL talep edildiği bilgisi ortaya çıktı.

