Yeni Sıcak Hava Dalga Başlıyor!

YENİ SICAK HAVA DALGASI BAŞLIYOR

Türkiye genelinde serinleten rüzgarların etkisinin sona ermesiyle birlikte yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Pazar GÜNÜ ZİRVEDEN BİRİNCİ MİKTA SÜRECEK

Uzmanların değerlendirmesine göre pazar günü sıcaklıklar zirveye ulaşacak ve salı gününe kadar etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren ise yurt genelinde sıcaklıklarda kademeli bir düşüş görülecek.

YEREL SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Bunun dışında, ülkenin büyük kısmı az bulutlu ve açık bir hava yaşayacak.

MARMARA’DA AÇIK HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ

Marmara Bölgesi’nde İstanbul 29°C, Edirne 33°C ve Kırklareli 32°C sıcaklıklarında hava az bulutlu ve açık olacaktır.

EGE’DE YÜKSEK SICAKLIKLAR HAKİM

Denizli 38°C, Afyonkarahisar 34°C, İzmir 33°C ve Muğla 33°C değerlerinde sıcaklıklar yüksek seyredecek. Bölge genelinde ise gökyüzü açık bir şekilde kalacak.

AKDENİZ’DE YAĞIŞ İHTİMALİ

Adana 33°C, Hatay 30°C, Antalya 30°C gibi sıcaklıklara sahip Akdeniz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor.

İÇ ANADOLU’DA BUNALTICI SICAKLAR YAŞANACAK

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara 34°C, Eskişehir 35°C, Konya 34°C olmak üzere parçalı ve az bulutlu hava hakim yoğun bir olarak devam ediyor.

KARADENİZ’DE PARÇALI BULUTLU GÖKYÜZÜ

Karadeniz’de Tokat 40°C, Amasya 38°C, Samsun 29°C ve Trabzon 27°C sıcaklık değerlerine ulaşıyor ve bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

DOĞU ANADOLU’DA YÜKSELEN SICAKLIKLAR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya 37°C, Erzurum 33°C, Kars 33°C gibi sıcaklıklar hissedilir şekilde artıyor. Güneydoğu’da ise Diyarbakır 40°C, Gaziantep 35°C ve Siirt 38°C sıcaklıklarıyla termometreler yüksek değerler gösteriyor.