YENİ Sıcak Hava Dalgası Başlıyor!

SICAK HAVA DALGASI BAŞLIYOR

Türkiye genelinde serinleten rüzgarların etkisinin sona ermesiyle birlikte yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

Pazar GÜNÜ ZİRVEDEN YARARLANILACAK

Uzmanların değerlendirmelerine göre pazar günü sıcaklıklar en üst seviyeye ulaşacak ve salı gününe kadar bu etki sürecek. Çarşamba gününden itibaren ise tüm yurt genelinde sıcaklıklarda aşamalı bir düşüş yaşanacak.

YEREL SAĞANAK YAĞIŞLAR OLACAK

Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Bunun dışında ülkenin büyük kısmı az bulutlu ve açık bir hava yaşayacak.

MARMARA’DA AÇIK HAVA KOŞULLARI

İstanbul 29°C, Edirne 33°C, Kırklareli 32°C ile Marmara Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bu bölgedeki açık hava koşulları, sıcak günlere zemin hazırlıyor.

EGE’DE YÜKSEK SICAKLIKLAR GÖRÜLECEK

Denizli 38°C, Afyonkarahisar 34°C, İzmir 33°C ve Muğla 33°C sıcaklık değerleriyle yüksek seyredecek. Ege Bölgesi genelinde gökyüzü açık olacak ve sıcak hava etkisini hissettirecek.

AKDENİZ’DE SAĞANAK İHTİMALİ VAR

Akdeniz genelinde Adana 33°C, Hatay 30°C, Antalya 30°C sıcaklıklarıyla yüksek seyrediyor. Ayrıca bazı yerlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebiliyor.

İÇ ANADOLU’DA BUNALTICI SICAKLIKLAR

Ankara 34°C, Eskişehir 35°C, Konya 34°C ile İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava hakim oluyor. Bu bölgede bunaltıcı sıcaklar vatandaşları etkiliyor.

KARADENİZ’DE PARÇALI BULUTLU GÖKYÜZÜ

Tokat 40°C, Amasya 38°C, Samsun 29°C ve Trabzon 27°C ile Karadeniz bölgesinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bu durum, yörenin hava koşullarını da etkiliyor.

DOĞU ANADOLU’DA YÜKSEK SICAKLIK HİSSEDİLECEK

Malatya 37°C, Erzurum 33°C, Kars 33°C ile bölgedeki sıcaklık artışı belirgin şekilde hissedilecek. Güneydoğu’da ise Diyarbakır 40°C, Gaziantep 35°C, Siirt 38°C gibi yüksek değerler görülebiliyor.