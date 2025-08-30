Yeni Sıcak Hava Dalgası Başlıyor!

YENİ SICAK HAVA DALGASI BAŞLIYOR

Türkiye genelinde serinletici rüzgarların etkisinin kaybolmasıyla birlikte sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başlıyor. Meteoroloji verileri, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını işaret ediyor.

Pazar GÜNÜ ZİRVEYE ULAŞACAK

Uzmanların değerlendirmelerine göre, pazar günü sıcaklıklar zirve yapacak ve salı gününe kadar etkilerini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren ise yurt genelinde sıcaklıklarda kademeli bir düşüş bekleniyor.

YEREL SAĞANAK YAĞIŞLAR ÖNGÖRÜLÜYOR

Orta ve Doğu Akdeniz bölgesinde, özellikle Toroslar, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülmesi olabiliyor. Bunun dışında yurdun büyük kısmı, az bulutlu ve daha açık bir hava ile karşılaşacak.

MARMARA BÖLGESİ’NDE AÇIK HAVA

Marmara Bölgesi, İstanbul’da 29°C, Edirne’de 33°C ve Kırklareli’nde 32°C ile az bulutlu ve açık bir hava yaşayacak.

GEÇEN İSTİKRAR SÜRECEK

Ege Bölgesi’nde Denizli’de 38°C, Afyonkarahisar’da 34°C, İzmir’de 33°C ve Muğla’da 33°C sıcaklıklar yüksek seyredecek. Bölge genelinde hava gökyüzü açık kalacak.

AKDENİZ BÖLGESİNDE YAĞIŞ İHTİMALİ

Akdeniz Bölgesi’nde Adana’da 33°C, Hatay’da 30°C ve Antalya’da 30°C sıcaklıklar yüksek kalırken yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi muhtemel.

İÇ ANADOLU’DA BUNALTICI SICAKLIK

İç Anadolu Bölgesi’nde ise Ankara 34°C, Eskişehir 35°C, Konya 34°C ile parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

KARADENİZ’DE PARÇALI BULUTLU HAVA

Karadeniz Bölgesi’nde Tokat 40°C, Amasya 38°C, Samsun 29°C ve Trabzon 27°C sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

DOĞU ANADOLU’DA HİSSEDİLEN SICAKLIK

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya 37°C, Erzurum 33°C ve Kars 33°C ile sıcaklık artışı gözlemleniyor. Güneydoğu’da da Diyarbakır 40°C, Gaziantep 35°C ve Siirt 38°C ile yüksek sıcaklıklar devam ediyor.