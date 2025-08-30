YENİ Sıcak Hava Dalgası Geliyor!

YENİ SICAK HAVA DALGASI BAŞLIYOR

Türkiye genelinde serinleten rüzgarların etkisinin azalmasıyla birlikte yeni bir sıcak hava dalgası etkili olmaya başlıyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

Pazar GÜNÜ ZİRVE YAPACAK

Uzmanların değerlendirmelerine göre pazar günü sıcaklıklar zirveye ulaşacak ve salı gününe kadar etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren ise yurt genelinde sıcaklıklarda kademeli bir düşüş yaşanması bekleniyor.

YEREL SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel sağanak yağışların meydana gelmesi öngörülüyor. Bunun dışında yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

MARMARA’DA AÇIK HAVA KONTROLÜ

İstanbul 29°C, Edirne 33°C, Kırklareli 32°C sıcaklıklarıyla Marmara Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık bir şekilde geçecek.

ege BÖLGESİNDE SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDİYOR

Denizli 38°C, Afyonkarahisar 34°C, İzmir 33°C ve Muğla 33°C gibi yüksek değerler bekleniyor. Ege Bölgesi genelinde gökyüzü açık olacak.

AKDENİZ BÖLGESİNDE YAĞIŞ İHTİMALI

Adana 33°C, Hatay 30°C, Antalya 30°C sıcaklıklarıyla Akdeniz genelinde yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Ayrıca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelmesi bekleniyor.

IÇ ANADOLU’DA BUNALTICI SICAKLIK

Ankara 34°C, Eskişehir 35°C, Konya 34°C ile İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu bir hava durumu hakim olacak.

KARADENİZ’DE PARÇALI BULUTLU HAVALAR

Tokat 40°C, Amasya 38°C, Samsun 29°C ve Trabzon 27°C sıcaklıklarıyla Karadeniz Bölgesi’nde de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

DOĞU ANADOLU’DA YÜKSEK SICAKLIKLAR

Malatya 37°C, Erzurum 33°C, Kars 33°C ortalamalarına ulaşırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır 40°C, Gaziantep 35°C, Siirt 38°C değerleriyle sıcaklık artışı hissedilecek.